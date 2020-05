A polícia de Los Angeles revistou e deteve or rapper Offset, ontem, em uma ação em um centro comercial da cidade da Califórnia, us united States. Were found weapons com ele e seus amigos.

As authorities receberam a denúncia that havia uma pessoa navy is not shopping. Eventhough as informações iniciais darem conta that pessoa fugiu do local, agreed com or TMZ, Offset and or group that estava com ele were revistados and levied for uma delegacia.

To principle, not wise or group detido portava as guns illegally. Pela Segunda Emenda da Constituição americana, os cidadãos most importantly, o direito to keep and bear arms of fogo.

Hour q, to polícia confirmou that recuperou duas armas e Offset e mais três people were dropping to give explicações. Ninguém foi preso.

Offset também é famous for being the husband gives rapper Cardi B.

Member do group Migos, um dos mais incensados do american rap, Offset, cujo nome de batismo é Kiari Kendrell Cephus, tem 28 anos. Or rapper já gravou com 21 Savage, DaBaby and Gucci Mane. Ele, that ao hand two colleagues of group, já apareceu na série “Atlanta,” Donald Glover (or Childish Gambino), é pai de Kulture, com Cardi B, e tem outros três filhos. Um de seus maiores hits and Ric Flair Drip, taxed com Metro Boomin.