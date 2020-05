Cardi B is concerned fãs ao visit soon-relief

Cardi B foi às redes sociais reassure os fãs john be view em um hospital de Los Angeles na quarta-feira (1). Muitos acreditavam ela estava com o coronavírus, but singer vitamins ensures that your visit ao pronto-socorro não tem nothing to see com COVID-19.

To rapper garantiu aos fãs que não is sofrendo symptoms da doença e is bem, e revelou or teve foi uma intoxicação feed.

Cardi disse a seus followers no Twitter, ela estava com ‘problems estomacais muito grave’ us last few days e, quando não aguentou mais a dor, decidiu ir ao local medical center.

She was treated and released, and em um post no Instagram Live na quinta-feira (2), a estrela do hip-hop insistiu that sua doença não tinha nothing to see com or groups anchored do coronavírus.

“Estive muito doente nos last five days … sem crown”, disse ela. “I’m com problems estomacais very serious … comecei to throw up …”, disse, acrescentando that chegou até a fazer um teste pregnancy: “Because you never know (sic)”, comentou, dizendo results were negative.

To jovem de 27 anos, married com o rapper from Migos, Offset, pai sua filha Kulture, ainda is doente, mas seu doctor aconselhou to ‘take cha ‘ginger’ for you to relieve.

Cardi proves that their problems estômago estão related à sua diet, pois ela foi forçada to trust em food from a few restaurants during sua quarentena em Los Angeles.

“Não tenho ninguém for cozinhar para mim”, reclamou. “Contratei um chef duas vezes e eles eram desagradáveis and expensive! (…) Vomitei sete vezes … não queria ir ao hospital … but I was ao hospital”, continuou Cardi, admitindo that coverage da imprensa sua visit to sala de emergência levou seu publicitário to enter em contato.

“Não tem nothing to see com or coronavírus, graças a Deus (sic)!” ela acrescentou.

Cardi explicou that tinha another query com, or doctor marked for sexta-feira (3).

Semana passada a singer criticou as celebrities by ‘causarem confusão’ ao falarem sobre seu diagnosis of coronavírus sem symptoms.

Artist, 27 years foi ao Instagram Live for dar sua opinião sobre os famous that revelaram seus testes positive for COVID-19, like Tom Hanks and Rita Wilson, Idris Elba and Olga Kurylenko, among others.

Se referindo ao fato de algumas celebrities falarem que não tem symptoms, Cardi explicou: “Quero that these celebrities saibam to confusão that or public sat… se uma celebridade diz que não tem symptoms, was tested and deu positive, isso causa confusão. Face com as people pensem, ‘Wait, eu saí, I ter também. I’m com medo!’. Or coronavírus é muito real. As priorities first” ela continuou.

“Muitas celebrities, vocês tem o luxo de pagarem US$ 34 thousand (R$ 173 thousand) ou historian lá quanto-up to fazer o teste e or treatment. Many people não tem esse dinheiro. Many people não tem dinheiro nem to buy or essential. E eu acho que esses treatments for or coronavírus, os testes, acho que o governo devia pay tudo e não charge ninguém”, reclamou.