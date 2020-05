Cardi B publishes video of seu primeiro encontro com Offset

Rappers estão together from 2017

Um dos casais mais famosos do hip-hop sem dúvida é o formed by Cardi B e Offset. By mais os dois rappers tenham finished or relationship algumas vezes, são muitas as provas that love exists and com quite força no casamento. Não é à toa, therefore, that um recente video posted by Cardi em seu Instagram tenha feito so many people morrer de amores.

“This não não foi the first time that eu vi Offset, mas foi nosso primeiro encontro”, escreveu to rapper na legenda do video já foi seen by mais de 4,5 milhões de people. “The Super Bowl. Eu não consigo acreditar that isso já vai fazer quatro anos”. Na publicação, Cardi appears apresentando Offset as your friend or acompanhou to attend apresentação de Beyoncé, Bruno Mars and Coldplay.

No video or então casal de amigos também elogiam Beyonce hair show, dizendo that was “muito bom”. Cardi B ainda jump that foi ao estádio just to attend or interval, a time that is not known to many coisa sobre futebol americano. “Eu não sei, or that you are acontecendo aqui. Eu really não sei anything about futebol. Sei sou dominican, então eu deveria saber”, diz.

Cardi B e Offset oficializaram or namoro be tempo q da gravação do video. Os dois are casaram em uma wedding private e hoje tem uma filha, small-Kulture. Us conventional da publicação de Cardi, were muitos os fãs that ressaltaram to tune do casal, even já trabalhou em uma série music together.

Confira o video posted by Cardi B: