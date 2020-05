Cardi B quer enter na policy | The Music Journal Brazil

Na última sexta-feira (22) or singer Filipe Daddy, promessa do R&B brasileiro, lançou o clipe de Déjà Vu not official channel da Warner Music not YouTube. This is the second among as five faixas that compõem o projeto Hangarfruit partnership between a recording device and to CRIVO, empresa carioca de gestão de carreiras.

O trabalho é um investimento de Filipe Daddy em sua carreira solo, iniciou quando lançou videos singing composições autorais nas redes sociais e chamou a atenção de grandes nomes da cena da música brasileira, as Davi Sabbag, com quem lançou um feat, Só Mais Uma, do not begin do month.

Déjà Vu tem em sua sonoridade, elements diretos of R&B and hip hop contemporâneo and tells a história de um jovem desiludido john um term deixou muitas mágoas.

A produção de Déjà Vu é assinada by Baficca, nome originário of São Gonçalo (RJ), cidade natal Filipe Daddythat is despontando na dinner alternative do novo R&B.

Confira: