Cardi B quer side à escola for começar carreira policy

Cardi B is interessada na policy. To singer expressou seu menosprezo hair governo Donald Trump, hinting not Twitter that you may go to the essa area.

At estrela 27 years published no Sunday: “Acho que quero be political. I really love o governo, embora não esteja of agreed com o governo”, comentou to polêmica rapper.

On or possivelmente impulsionou sua nova paixão, ela explicou: “it’s just like se eu estivesse vendo documentários war. Não matter several weapons tem um country, folks. As tentam go against um country e possivelmente começam uma guerra quando esse country lacks patriotism? Just vejo those that dizem that ADORAM was to be american”, reclamou.

To singer disse or topic would be addressed q mais amplamente, twittando: “Tenho that explain many coisa, então precisarei fazer um video ou uma live falando sobre isso… Então vou side to play nesses tweets outro dia. Vou falar sobre isso outro dia”, avisou.

Mais late rapper voltou à rede social com a afirmação that ‘poderia enter the Congresso’, more ‘com uma formação acadêmica adequate’.

“Sinto that se eu voltasse para a escola e I concentrasse eu poderia be a part do congresso. Tenho muitas ideias that fazem sense. Only accurate a few years na escola e do I I lay à table”, ela escreveu.

Presentão Natal

Em dezembro, Cardi B foi ao Instagram to flaunt all of you present, ela ganhou na season natalina, including a mansão dos sonhos em Atlanta, ela finally encontrou com or husband, or rapper oj Migos, Offset.

To singer compartilhou um video showing sua nova mansão US$ 5,75 milhões (R$ 23 milhões), e filmou each cômodo and each detalhe do novo imóvel.

“@Offsetyrn and eu were seeking to uma casa hairs last dois anos com o nosso corretor @b_luxurious. Foi as uma montanha-russa! As houses that @Offsetryn gostava sempre tinha um quarto that eu não gostava e não we agree, and as homes that eu gostava @Offsetryn disse não because two places onde elas estavam”, ela explicou. “Nós até we think em build uma casa, mas com a ajuda de @b_luxurious and Deus, we GOT OUR HOUSE!”, explicou not post.

Em outro clipe on home, Cardi B queria chorar ao show cozinha dos seus sonhos. Quando eles chegam na cozinha, that possui dois environments, and a large pantry, Cardi disse for with the camera:

“Eu não vou chorar. Eu não vou chorar”. Os dois também mostraram sua suite main, banheiros, uma grande library not desktop. Home nova também tem um ‘espaço of beauty’ for Cardi e uma garagem, that is the ‘playground’ of Offset.