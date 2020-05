Veja or present that Beyoncé enviou for Cardi B

Reporting to the partnership of the sua brand Ivy Park com to Adidas, the singer Beyoncé enviou um presentão for to rapper Cardi B! A estrela de “Bodak Yellow” and “I Like It” mostrou not Instagram that received em sua casa um closet inteiro, com all to collection by nova da linha de roupas esportivas. Isso são “recebidos”, hein!

Cardi B and Beyoncé never trabalharam juntas. It will be that we can expect by a partnership is not next album gives singer? Afinal, quando foi that elas viraram friends?

Recently, Beyoncé and Jay Z também enviaram um present for a casa da atriz Resse Witherspoon: champagne Ace of Spades, marca da qual Jay Z and socio. Isso because, during o Globo de Ouro, Reese was aproximou da mesa do casal e pediu um be drink give. Veja aqui!