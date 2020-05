Cardi B e Offset compram mansão com room for treino tiro us US – Emais

Offset and Cardi B. Photo: Deidre Schoo/The New York Times

Cardi B posted em seu profile do Instagram uma série de videos na última quarta-feira, 25, to show mansão that comprou com seu husband, rapper Offset, em Atlanta, us United States.

Em sete gravações, or casal mostra aos fãs os cômodos nothing modest do imóvel, começando pela input. “Finally alcançamos nosso sonho house. Olhe as é grande. Minha cabeça is louca”, diz Cardi, apontando para as janelas external da parede com pé direito quádruplo da house, mais lembra um castelo.

Segundo fontes do TMZto nova residência custou US$ 5,75 milhões (R$ 23,3 milhões na cotação atual).

Sem móveis e just com uma árvore de Home na recepção, to singer deu detalhes dos banheiros, quartos e cozinha, com different environments. Além disso, Cardi B apresentou ao public swimming pool da mansão, seu camarim e um porão onde Offset is meet com friends.

Apart from the fact that mais surpreendeu os users foi uma grande sala com um paredão de ferro ao fundo to treinarem shot. Veja:

Cardi b and offset have a gun range in their new house lol I’m not sure either can legally own firearms but oh well I guess hopefully they don’t plan on shooting at the steel wall because ricochet is a real thing lol pic.twitter.com/zlJKyAQfqs — Gnome Army (@ryan_itsyaboi) December 25, 2019

To residência conta com uma biblioteca, jardim, private, cozinha external, five quartos, sete banheiros, four sinks and closets.

Attend aos videos we quais Offset and Cardi B mostram home: