Cardi B publishes stretch from nova music

Cardi B segue fazendo mistério sobre o seu novo album, that will be, or successor do critically acclaimed “Invasion of Privacy”. Initially planned for 2019, or disk ficou for esse ano e, neste domingo, rapper american deu uma pequena amostra do that is by vir.

No Twitter, ela compartilhou um video onde é possível ouvir um pequeno stretch of uma das faixas. Na legenda, commonwealth says: “Ok, eu sou disso até o fim dos tempos”.

Escute!