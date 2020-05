Exitoína · Cardi B reveals that considered entering to politics and claims given a lack of patriotism two americans

It seems that Kanye West não é o single rapper com plans to enter na Casa Branca. Cardi B compartilhou com seus followers suas ambições fora da carreira musical. Atualmente trabalhando em seu segundo album de estúdio, ela revelou which considered ter potential to enter to politics and prometeu enter em maiores detalhes em breve.

Em uma série de tweets published this Sunday (12), to american foi direto ao assunto. “Eu acho que quero be political. Eu I really love or governo mesmo that eu não concorde com o governo”, escreveu.

Reprodução/Twitter

“Eu estava assistindo documentários about wars. Não matter several weapons um país tenha, você precise people! As você is tempting to go against um country e possivelmente começar uma guerra quando lack patriotism nesse country?”, questionou. “Quase never vejo people dizendo that amam to be american.”

Reprodução/Twitter

Artist disse that voltaria to play no assunto em breve, já will need to “explain many coisa” on suas declarações. “Vou falar sobre isso outro dia”, prometeu. Ela voltou ao assunto nesta segunda-feira (13), dizendo who intends to study for concorrer.

“Eu really felt that I be part do Congresso is side for school e focar”, disse. “Eu tenho muitas ideias that fazem sentido, eu só accurate a few years of school and poderei turn or jogo.”

Reprodução/Twitter

