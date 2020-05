Rapper american Cardi B pensa em follow carreira policy – International

To estrela do rap Cardi B est considering ideia of starting uma carreira policy and disse that poderia “turn table” no Congresso dos united States.

“Acho que quero be policy. Fico encantada com o governo mesmo quando not I’m of accordance”, tuitou neste fim week atriz vinda do Bronx, em Nova York.

“Sinto that side to study and I concentrate I fazer part no Congresso. S precise de uns dois anos na escola e poderei turn table”, disse a rapper conhecida by hits such as “Bodak Yellow,” “Money” and “I Like It” disse.

A stripper that is tornou estrela de rap j tem um passed politician. Em 2016, ficou famous for motivate seus fs com um vdeo full of palavres em pedia “vote no daddy Bernie” (Sanders) and alertava mulheres estrangeiras. “Vo are to be deported are Trump for president”, cantou.

To singer tambm est by trs da campanha presidencial of Sanders, especially when it reuniu com o senator of Vermont em um salo de beauty to discuss or salrio minimum, or cancelamento da dlife student e a crise climtica.

Aos 27 anos ela tem idade for concorrer A two Representatives – minimum os 25 anos. Als precisaria expect to get years 30 to sheep uma candidacy ao Senate and aos 35 to tempt you to be president.

Seus followers elogiaram to reflexed policy that winner of Grammy fez nas redes sociais: “No accurate side to study is not quiser! Voc pode learn com as those that j this em movimentos de luta e ler isso by conta prpria, ou com outros. Would be great”, sugeriu Natalie Shure is not Twitter .