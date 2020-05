Cardi B becomes first rapper com 1 bilhão de streams em single not Spotify

Cardi B continuous breaking barreiras e fazendo história para o rap feminino. American bateu um bilhão de streams no Spotify-com music “I Like It”, do album “Invasion of Privacy”. É a primeira mulher rapper to ter um single given com many reproduções na platform.

Detalhe: “I Like It” também tem mais de um bilhão de visualizações no Youtube. Ao side of Cardi B, estão os astros latino Bad Bunny, and J Balvin. Veja:

To própria Cardi B já havia alcançado esse number com other music – sua participação em “Girls Like You” da banda Maroon 5. Mas com uma faixa própria é a primeira time.