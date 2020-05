Cardi B shows that pull photo com a filha pode ser uma missão bem hard – 22/12/2019

Photo bebê costuma ser sucesso nas redes sociais. But for that or a result historian nice as expected, muitas vezes o empenho tem to be big.

Cardi B or say. Em sua conta no Instagram, to rapper divulgou hoje um video no qual posa ao side da filha Kulture, nascida em julho de 2018.

As duas adotam um visual resemblance, vestindo vermelho, e sentam-se em um cenário cheio of plants for a photo that stamped layer da revista Vogue de janeiro. But garotinha not seem to empolgada – e Cardi B explains o porquê.

“This foi a foto mais hard de todos os tempos. Minha bebê sujou meu dress, ela acordou cedo pela manhã (or ela odeia) e ficou serious of which may or day all. More… Nós we are na capa da Vogue!”, posted the commonwealth.

To layer was disclosed pela Vogue em 9 de dezembro e mostra Kulture happy no colo da mãe. To responsável pelo clique foi Annie Leibovitz.

