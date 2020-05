Mamãe Noel? Cardi B buy 15 iPhones to give to os sobrinhos do not Home – 24/12/2019

Cardi B só deve losing na quantidade of present to or Papai Noel neste Natal. To rapper american mostrou hoje all sua generosidade not Instagram. Ela comprou 15 iPhones last geração to distribute to sua família.

“Vocês sabem that q two 10 years as crianças não querem mais know de brinquedos, né?”, justificou to singer on I luv.

Before, ela mostrou uma quantidade huge caixas de brinquedos em sua garagem. Between ls, houses boneca LoL, muitas bonecas LoL, gift cards of$ 60 for jogos of XBox, among others mimes serão distributed to seus sobrinhos, sobrinhas e enteados.

“Tudo isso chegou Miami e eu só tenho duas hours to send tudo to Atlanta”, confessou Cardi B, desperate com seu perrengue chique.

Não demorou for a generosidade da rapper virasse assunto na internet e seu nome fosse stop entre os assuntos mais commented on do Twitter. Veja:

eu sabendo que não sou sobrinho da Cardi B pic.twitter.com/ECC4qUUGZf — Luis Felipe (@luisssfelip) December 24, 2019

Cardi B please me dê um iPhone @iamcardib — Andromeda’s a big wide open galaxy (@OliFerrera) December 24, 2019

inveja de vc? tenho inveja e da cardi b, vc tenho só penalty msm https://t.co/KRJQcZ7vrk — -ray revolts (@Leaozinhoooooo_) December 24, 2019