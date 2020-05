‘Velozes and Furious 9’: Cardi B, Wiz Khalifa and mais farão show for lançar 1 trailer

Reprodução Filme estreia em maio nos cinemas, but will big event for lançamento trailer



Universal preparou um verdadeiro espetáculo para o lançamento do primeiro trailer de “Velozes and Furious 9“.

Nas redes sociais officiate do filme um show marked for o dia 31 de janeiro convida os followers to attend, além da you, as performances of Cardi B, Wiz Khalifa, Chalie Puth, Ludacris (who também atua no longa), and or cantor porto-riquenho Ozuna non-event batizado of “Estrada for F9”.

“A Saga Velozes continuous. You are invited to join ao cast do not show ao vivo e lançamento do trailer em Estrada for F9, em Miami, sexta, 31 de janeiro 2020. Com apresentações musicais de Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna and Ludacris. Click link to find out how to appear”, diz o anúncio.

Or treat is only valid for the united States. Acessos services from Brazil redirecionam for o site do filme “Hobbs & Shaw“, or the first derivative da franquia original.

“Velozes and Furious 9” chega aos cinemas em 22 de maio 2020.

