À Vogue, Cardi B explains reason of ter perdoado Offset john traição: “Eu credited em perdão”

Cardi B é a capa da nova edição da Vogue e conversou abertamente sobre sua vida pessoal com or newspaper. To singer resolveu falar sobre um two reasons that mais afetou sua vida pessoal recently, I rumors about a traição de seu husband, Offset , e também explicou o motivo de tê-lo perdoado john chegarem to announce separação not the end of 2018.

“The whole world tem problems. Eu credited em perdão. Eu rezei by isso. Eu e meu husband we pray for isso”, disse a rapper. Os dois, that já most importantly, um, relations de longa data, tiveram uma filha together, the Kulture, that hoje está com um ano de idade.

“Nós chamamos pastors. And we um entendimentos that we are really us against the world. Ele me apoia em tudo, e eu o apoio em tudo, então, quando você trai, você está traindo a pessoa mais you apoiará. That você faria isso? Nós way we got to um understanding clear. For mim, monogamy is the only caminho”, continuou ela.

To rapper também se abriu on or impact or perdão teve em sua life, mainly between seus fãs. “Eu, I decided to ficar com ele e trabalhar isso com ele, e muitas people ficaram bravas with me. Muitas mulheres desapontadas with me. Mas é drug gives real-life”, contou.

During the talks, to singer também falou sobre sua relação com as redes sociais e seu paper de mãe. “Esse ano foi demais para mim. Eu sinto as people estão tired of me verem ganhando. Eu I meu nome no Twitter, e só vejo mensagens de ódio, ódio e ódio”, disse ela. “On being mãe… as I dizer? As coisas são um be mais difíceis balance, mas é ótimo para a saúde mental. Is I’m jumping com a minha filha, eu esqueço two problems”.

Vejas as fotos: