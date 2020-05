Cardi B ameaça de morte quem invade sua mansão john ter endereço vazado nas redes sociais

To rapper north-american Cardi B ameaçou kill quem invade sua casa john ter visto o endereço residencial sua mansão be vazado nas redes sociais nesta sexta-feira (day 29), in accordance with MTO News.

Or homem that vazou o endereço de Cardi chama Parker Brown and is assumed as “conservative, cristão, apoiador Trump” nas redes sociais. Parker ficou hated com o fato de Cardi B be commenting on os recentes protest draft against violence there, police em Atlanta, então decidiu “vazar” o endereço dela and ask osa protesters fossem à sua casa.

Cardi B apareceu quickly we conventional of Parker and ameaçou to “morte de qualquer um chegasse à sua casa”. Os fãs da rapper quickly inundaram os conventional Parker com of conventional desagradáveis, and Parker just excluindo suas pages do Twitter and Instagram. To rapper ainda chegou to pronounce that such a afirmação de morte “was uma promessa”.

Ainda nesta manhã, Parker ainda tinha uma page aberta do TikTok. Cardi B, as is known, never foi uma artist make sure to língua e na quarta-feira, artist not conteve ao expressar seus feelings hairs protest draft em Minnesota, which incluíram out and incêndios john to the death of George Floyd who faleceu sob custody by police.

“Eles saquearam em Minnesota, and, by mais that eu não goste desse kind of violence there, isto é, or that happens”, escreveu a winner do Grammy – cujo nome real é Belcalis Marlenis Almanzar – no Twitter e deixou um video taxed em uma area supostamente being sacked. Ela continuou: “Muitas peaceful marches, muitas hashtags from trends and nenhuma solucao! As people ficam sem escolha”.

Confira or shocking video com o momento da prisão George Floyd that viralizou nas redes sociais e causou os recentes protest draft us USA: