Cardi B defies turbulência com rebolado em jatinho particular – Monet

To singer Cardi B dançando within seu jatinho particular (Photo: Instagram)

To singer Cardi B não se deixou abalar peel turbulência that seu jatinho particular sofreu during uma viagem até to Nigeria and compartilhou no Instagram um video no qual appears rebolando intensely mesmo com o avião tremendous.

“I’m no meu caminho for Africa, bebê!”, exclamou to rapper na legenda do post com o video – attend ao final do texto.

No registration, while Cardi B rebola e sorri em direção à with the camera é possível see part of sua equipe sitting ao fundo e uma amiga dela sitting na poltrona ao side dela.

Or registration chega ao fim com Cardi B rebolando costs, sorrindo e sending beijos em direção à with the camera.

“Boa viagem!”, exclamou uma pessoa no espaço of conventional do video. “Adorei esse climate within do avião”, comentou another. “Put um cinto de segurança”, recomendou uma terceira.

Not beginning gives week Cardi B foi protagonist of uma polêmica john chegarem à internet trappings of husband or dela or rapper Offset, deu em cima da namorada do também rapper Tekashi 6ix9ine, atualmente prisoner.

Cardi B respondeu aos conventional, ‘ll post a capture of the fabric of uma notificação indicating that alguém hackeou a conta do rapper. “Everyone knows that ele já fez alguma besteira – more… expected aí… ele não é louco”, disse.

Conhecida as Jade, to namorada of Tekashi foi ao Instagram to accuse the Offset of ter sent to als mensagens private pela rede social. “Sua wife @iamcardib tem um CRIMINAL CASE ABERTO, by você está me escrevendo, você não to respeita???????”, perguntou Jade.

O video mostra Jade open suas mensagens private and finding uma seems to be da conta oficial do rapper Offset. To mensagem dizia “Sinto sua lack of verdade” e foi sent às 1h36 da manhã. Attend ao video Cardi B no avião: