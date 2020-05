Cardi B fala sobre os novos rumores de traição Offset

Care, Offset!

Of agreed com or site The Shaderoomto namorada do rapper Tekashi 6ix9ine usou or Instagram during this manhã for postar um video showing or rapper do Migos sending uma mensagem for ela dizendo: “Sinto sua lack, of verdade“.

Do not post do Instagram, a garota escreveu: “His wife Cardi B tem um CRIMINAL CASE ABERTO, because você tá escrevendo para mim? Você não respeita als? Tem many coisa that eu não postei ainda, mas tudo em seu tempo“.

Porém, Cardi não deu many ball or comentário.

To rapper of 27 years usou or Instagram to end com os rumores e afirmou Offset was hacked.

“Acabei agree and now I’m job in handling com essa merda“, escreveu ela ao post um video mexendo nas configurações privacy da page do Instagram Offset. Of agreed com a gravação, eles estavam tempting to move to password.