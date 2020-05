Cardi B is linda com os cabelos naturais – Glamour Magazine

+



Cardi B, which is famous for suas perucas lace of kill, compartilhou com seus followers as is seu cabelo natural. To singer postou, em seu Instagram Stories, videos where it appears all cached and linda.

Cardi B (Photo: Getty Images)

“Esse é meu cabelo de verdade”, comemorou ela em video. Of roupão, to singer estava prestes to enter no banho e, q falar that ia lavar os cabelos, afirmou happy: “Eu to muito orgulhosa de mim”.

Cardi B (Foto: Reprodução / Instagram)

Mais tarde, com os cabelos já dry, Cardi apareceu smoothing or cabelo com uma chapinha e deu like to see or cabelo dela is longo!

People expected to Cardi saia com os cabelos lindos e naturais by aí!