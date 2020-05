Cardi B is presents to em court about briga and look chama atenção – Emais

Rapper Cardi B chega ao tribunal no Queens, em Nova York. Photo: Angela Weiss / AFP

Cardi B compareceu a uma audiência em um tribunal de Nova York, nesta terça-feira, 10, to mais uma etapa do case em is accused of attempted agressão. Ao get ao local rapper chamou atenção pela clothes that they.

Winner do Grammy, artist ostentava um casaco preto com penas e uma longa cauda, além de um chapã © u da mesma cor of abas long. As unhas extremely long em um tom green I were to stand out.

Cardi B chegou à court, not Queens, onde enfrenta acusações criminais decorrentes de uma briga, em August 2018, em uma boate de Nova York.

Look da singer chamou atenção ao are going to audiência no tribunal. Photo: Mark Lennihan/AP Photo

To sessão do tribunal is concentrou nos esforços dos advogados dela to get acesso às mensagens de mídia social das supostas dead.

“We credit that als is innocent and so we are investigating all aspects,”, disse o advogado Drew Findling john to aparição do not court. To singer não se manifestou na ocasião e em junho deste ano já tinha is declared innocent.

Second to police, Cardi B e sua equipe discutiram com um barman no Angels Strip Club em 2018. Or case teria gerado brigas that envolveram garrafas e causaram ferimentos leves nela e em outro funcionário do local.