Rapper Cardi B doa 20 thousand shakes vegan for hospital em Nova York

To rapper american Cardi B fez uma doação 20 thousand shakes protein vegan for um hospital em Nova York, us, united States, to contribute com a nutrição dos profissionais de saúde that estão combatendo to pandemic covid-19 non-local.

Segundo o site TMZto singer doou shakes gives brand OWYN, são um supplement vegan to refeições. Ela teria or target ajudar os trabalhadores da saúde that, muitas vezes, não most importantly, tempo is feed em 12-hour shifts.

Na last week, Cardi B revelou ter tido problems alimentação due to uma doença, foi admitted e já voltou for casa em segurança.

To singer também anunciou nesta quarta-feira (8), which doará 1 milhão dollars for people diretamente afetadas pela crise, em partnership com-to-business Fashion Nova. Second als, serão doados thousand dollars an hour tied to quantia to be affected, com base nas histórias counted nas inscrições. “Say-we, as I to $ 1,000 and can te ajudar nesse period. We will be lendo suas inscrições e selecionando stories todos os dias”, disse em seu profile do not Instagram.

Do not begin da disseminação do coronavírus hair world, rapper gravou um video viralizou nas redes sociais, stating that estava com medo do a virus and that “as coisas estavam ficando reais”.