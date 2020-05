To rapper Cardi B afirmou hoje that his next album pode ter um nome incomum: Tiger Woods, em homenagem ao golfer north-american. A declaração foi feita by ela during uma live nas redes sociais.

“Tudo em que tenho trabalhado agora diz respect ao meu album”, afirmou als. “E acho que darei a ele o nome of Tiger Woods. Acho que vou dar a ele o nome Tiger Woods, because você se lembra quando everyone estava falando merda on ele – ah, blá blá blá isso, blá blá blá aquilo – e ele veio e ganhou aquele paletot green?”, questionou.

Or paletot green em questão é uma referência ao award given since 1949 ao winner Masters de golfe, um dos quatro majors (principais torneios do calendário mundial da modalidade), played em Augusta (USA).

Tiger Woods was or winner do torneio em 2019, john 11 anos sem um em title majors – or last havia been or US Open 2008. Ao longo desse period, or golfer envolveu em uma série de escândalos fora do esporte, com relacionamentos extraconjugais e uma detenção.

Cardi B lançou o album Invasion of Privacy em 2018. Neste ano, lançou três singles: Please me (taxed com Bruno Mars), Press and Yes (com Fat Joe and Anuel AA).