É hard to imagine that um tempão back, or hip-hop and high fashion rarely cruzavam. Hoje em dia as duas coisas são symbiotic. The first row two biggest parades globais is never complete sem os nomes training do gênero. Ali comes to Cardi B. Uma personagem desde o nascimento, a estrela de reality show that virou ícone do hip hop quickly tornou uma força do circuit of week gives fashion, aparecendo de Paris, Nova York e rendendo manchetes com each de novo outfit. But as estrela nascida no Bronx fez or break vestidinhos strained and wicks colourful outfits Thom Browne and jumps altíssimos?

Of criança até hoje, aqui vai a excellent evolução style Cardi B.

1996: Isso são listras Thom Browne?

Dá pra acreditar that Belcalis Almanzar, to.k.to. Baby Cardi, literally inventou to streetwear dress no meio dos anos 90? This time agora memetizado gives us a um first glimpse oj keeps-clothes of Cardi B quando criança, e caramba, ela já era icônica. Combine um conjuntinho of crop top and takes his pants azul-marinho (com listras that parecem muito Thom Browne) by cima de uma camisa branca? As crianças no parquinho não tinham as compete!

2010: Nasce uma Estrela

Mesmo quando estava no colegial, em Nova York, Cardi – ainda conhecida as Becalis – adorava os holofotes. Dá pra ver isso nesse clipe da rapper aos 17 anos, no palco do show de talentos da escola singing “Bad Romance” da Lady Gaga. Path flanked by dançarinas, já dava pra ver that Cardi knew that merecia estar no topo: ela canalizou sua popstar interior using um macacão vermelho-sangue com features nas pernas. Of course, não era o visual do dia a dia dela quando a teenager, more proof that Cardi em treinamento wise as to be noticed quando as luzes estavam about als.

2012: No Vestiário

Q is form no ensino médio, Cardi pagava as contas balancing uma carreira as a stripper and to faculty. Nessa foto do Instagram roll em Nova York by volta in 2012, we see Cardi aprimorando sua identidade fashion, using coques space and um crop top metallic sitting between armários. Além de tênis com uma ligeira vibe Prada Cloudbust.

2015: “Cheap Ass Weave”

A few years q, we find a Cardi that is estabelecendo as uma rainha econômica us days previous to his eventual fame stratospheric. Finding fame viral na internet, ela managed to grab the enter to or the reality show Love & Hip Hop, e já era um de seus astros that mais gerava interesse do público.

Naquela época, ela knew when it was OK to save quando alguém precise to save money for coisas mais important. “Flat shoe cheap, tudo bem, cheap dress, tudo bem, mas peruca cheap é um ‘não’”, ela insiste em sua faixa de estreia 2015 “Cheap Ass Weave”. Or video estreou no World Star Hip Hop to mostra se mantendo verdadeira ao look classic dominant 2k15, using um macacão azul royal com detalhes dourados, mas também é a primeira time to see sair sua zone of comfort of style.

2015: A Rebel da New York Fashion Week

Always attracted by large personagens de Nova York, Rio Uribe, founder e diretor creative gives Gypsy Sport, tirou Cardi do kingdom two reality shows e deu a ela um lugar na runways. Sim – before sitting in first row, ela já desfilou num gown trimmed dourado e azul com detalhes de espartilho na front.

2016: A Transformação High-seam

Em 2016, quase um ano before “Bodak Yellow” to transform num sucesso internacional, estrela de reality TV estava começando a estourar. E o guarda-clothes of Cardi was moving com isso. Naquele ano, ela tinha uma rede estimada em US$ 400 thousand e sua reputação as a rapper estava prestes to implodir com o lançamento de sua primeira mixtape. Nesse look, nosso favorite daquele ano, ela combinou um rabo de cavalo alto com um casaco stamped Gucci and flat shoe Louboutin. To estrela do rap haute-couture two to our sonhos tinha finally chegado.

2017: O Estouro of Cardi

Tem something that defines mais um ícone participate in seu primeiro VMA da MTV opting não for um, nem dois, mas três looks different? While the world mergulhava na Cardi Mania com a proliferação of “Bodak Yellow” nas community, ela fez several declarações fashion naquela noite. First, ela apresentou seu hit no pré-show do event using um colant coberto de cristais and boots Saint Laurent by combining (that custaram US$ 10 thousand), chegou ao mat vermelho num set takes his pants and top brancos imaculados com uma layer, Christian Syrian fez especially pra ela, q apresentou Demi Lovato numa gown branco com applique feather roses. Um trio moments fashion em poucas hours? Only could be to Cardi.

2017: O Look do Parade of Helmut Lang

Com “Bodak Yellow” still reigning nas paradas da Billboard, Cardi came na New York Fashion Week and sentou bem na primeira row for quase todos os desfiles worthy of note: V Files, Fenty x Puma e, using um de seus looks mais “frow”, Hemut Lang. Als spent pela multidão de fãs using nothing more than óculos escuros giant, um trench coat vinyl preto e meia-takes his pants arrastão. Seu noivo Offset bem atrás dela. Ícone.

2018: Cardeal B

Cardi tornou, de muitas maneiras, a rainha da haute couture irônica, and isso are solidificou not Met Gala-2018, quando ela cruzou or mat vermelho num dress theme of inspiration catholic “Heavenly Bodies” as fosse uma divindade. Sob supervisão Jeremy Scott, or dress dela – ela usou gravid seven months – foi feito by 35 costureiras da Moschino em mais de 2 mil hours. Was versão dela of beauty gravid no Met Gala, started by Kim Kardashian-West em Givenchy a few years before.

2019: Magic Mugler

Or chin coletivo da cultura pop e do mundo da moda caiu not the beginning of 2019, when Cardi fez sua segunda aparição no Grammy – dessa time com several indicações – using não um unique dress ousado feito especially pra ela mas – um pedaço da história da moda. Na noite em que se tornou a primeira mulher a ganhar or award of Melhor Rap Album, Cardi usou um dress arquivo três peças any of you to als do lendário Manfred Thierry Mugler, acquired by her loyal stylist Kollin Carter. Even that or dress stripes branco ela usou to receive or award historian or ela deve lembrar com mais carinho, ninguém pode deny that aquele dress in oyster pink, com colar de pérolas e enfeite de cabelo combining, will probably é uma das coisas mais incríveis that já agraciaram or mat vermelho do Grammy neste século.

2019: Paris Fashion Week Primavera Verão ” 2020

Tudo isso nos traz ao retorno não-announced Cardi ao calendário weeks da moda, this time em Paris, onde ela chegou do jeito mais extra possível: dressed da cabeça aos pés em Richard Quinn – com mask e tudo – atraindo atenção two paparazzi embaixo da Torre Eiffel. “Ouvi dizer that vocês sentiram minha lack na New York Fashion Week, b*tches”, ela disse num video posted not Instagram. “I’m here pra serve pra vocês, fucking, and serve cold.” Logo q, ela atravessou a rua asking for os run prestarem atenção no trânsito pra ela because “vadia here não is enxergando nothing!” Foi uma entry to enclose all of the entries gives season, no mesmo nível do maravilho Versace gives J-Lo, e ela não descansou q. Not end of week, sitting in ao next to Anna Wintour no parade of Thom Browne, ela estava num delicious set of blazer and saia, oculus style diretora de internato e flat shoe jump altíssimo Thom Browne. And not last day ela fez sua estreia na Chanel using um macacão monochrome com chapã © u combining e-um sobretudo xadrez.

