Em interview, the rapper desabafou também on ace difficulty of raising uma filha: “we Need more of his Dias das Mães”

To rapper Cardi B é a mais nova participant do traditional 73 Questions, quadro da Vogue em celebs answer 73 perguntas feitas pela revista. Not program, published online, ela deu dicas sobre o seu próximo album de estúdio.

Second Cardi B, seu novo trabalho, that ganhou um título provisório of Tiger Woods e tem lançamento intended to or anus vem, it will be “apimentado e controverso”. This will be or second disk da rapper, successor of Invasion of Privacy (2018), com o qual estreou na music.

To interview Cardi foi no apartment of his grandma’s day em Nova York. Em seu colo, asleep, was a filha Kulture, just um ano, fruto de seu relationship com or rapper Offset. By isso, ela respondeu a algumas perguntas sobre maternidade, which, for ela, é um desafio. “É difficult. As people acham which is easy, but is difficult, we need more of his Dias das Mães”, declarou.

To rapper ainda disse os conselhos that grant for a filha. “Not to worry about com or as people dizem sobre você. Sonhe alto.”

By falar na opinião dos outros, Cardi respondeu that é nesses moments em sente mais vulnerável. “Quando as people dizem coisas more about mim”, disse, in spite of not abalar. “Mas eu ouvi falar that Beyoncé only be allowed to feel bad about just um dia, então só me dou um dia so me feel bad.”

For als, as fofocas são to pior part of fame. “As those you are criticizing, inventing stories. Você is never in peace, even that esteja still”, desabafou.

Na interview, Cardi B também criticou as those that incentivam brigas between artists. “Eu sinto that é cansativo. As people continuam fazendo isso, especially when it comes to das garotas e do hip-hop.”

To rapper não perdeu to opportunity to commend nomes da indústria. For ela, Lady Gaga, Missy Eliott, Jennifer Lopez, Beyonce e Rihanna sao, for example, seus maiores icons fashion.

During the interview, Cardi B ainda fez uma revelação, no minimum, curious. Ao be questionada qual era o seu “prazer blamed”, ela respondeu: “Cheirar minha flatulência.”

Confira, below, to complete interview.

