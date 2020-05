“Não use minha filha to get acessos!”

Em uma live em seu Instagram, the rapper chegou a desejar that mãe do jornalista pegasse AIDS

Cardi B usou uma live em seu Instagram to confront or site Access Hollywood john a edição de uma interview com to rapper on maternidade. Outraged, ela soltou o verbo e acusou os journalist of manipulação, ameaçando até mesmo processá-the.

To called for interview dizia that Kulture, a filha de um ano de Cardi, chamava other people of mãe because artist não teria tempo of take care of dela com sua carreira de sucesso. “Não jump com a minha filha e não to use to get acessos, cutting out the middle das coisas that eu disse on how do to passar tempo com ela”, ela falou.

Outraged, ela chegou a dizer that application for a mãe do jornalista fosse contaminated com AIDS. “Eu não brinco when it comes to da minha filha, p****!”.

Ela também desabafou that tem recebido conventional on his period afastada two boxes and that cobrança by novos lançamentos é unjust. “Adivinha mais or that I’m fazendo? Eu need um tempo com minha filha!”, disse. “Me desculpe by não fazer or vocês esperam de mim because eu tenho that fazer other coisas, how to raise minha filha!”

Commonwealth alleged that interview was cut for fazer seem that ela não gets lidar com as responsibilities of mãe. “E agora vocês vão use minhas palavras, cutting essa m**** * * * to do it seem like eu sou uma mãe irresponsável. Caiam fora newspaper daqui!”, desabafou.

To interview was removed do site Access Hollywood john as ameaçãs of process by rapper. John o desabafo, ela deixou sua conta no Instagram private.

