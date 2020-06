Cardi B e hospitalized john feel dores no estômago

Photo: Reprodução / Instagram





Na noite da última quarta-feira, dia 1, Cardi B foi levada ao hospital john passar several days com dores no estômago. A informação foi dada pela própria rapper, em um tweet that was excluded na manhã de quinta-feira and just viralizando nas redes sociais. Na mensagem com um emoji chorando, ela afirmava:

Honestly, because I’m com a few problems estomacais há quatro dias, fui ao pronto-socorro ontem à noite, and happily I’m me sentindo muito melhor. I hope amanhã eu não sinta mais dor.

Second or Metro UK, Cardi também postou uma foto da pulseira de identificação do hospital em seu arm, that was also off. To singer seems to already be recovering, em casa, pois postou uma tirinha do Pato Donald em seu Instagram, na qual is written:

Quando você está com fome, but all the food that tem em casa needs to be cozinhada.

Not last Sunday, day 29, to singer já havia claimed um discomfort no estômago by meio de outro tweet, which still is disponível em sua timeline:

I’m com uma dor de estômago so much desconfortável nas last 24 hours. I’m so much irritated com isso.

Nas last few weeks, Cardi B atraiu olhares by conta de um video no qual ela fala on or coronavírus e chegou to be mixed em different music, between elas to um DJ ficou famosa em several countries e apareceu nas mais played do Itunes. Em seu Instagram, als posted the um print da list of mais played e disse:

O fato that essa maldita music do coronavírus is na list [de mais tocadas] do iTunes… Esperem… Deixem-me falar com o Dj e [gravadora] Atlantic to us-get minhas damn moedas.