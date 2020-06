Cardi B faz tatuagem das costas até as pernas e compartilha pictures nas redes sociais – Emais

To rapper american Cardi B. Photo: Instagram/@iamcardib

Cardi B spent I last months em um projeto pessoal and aesthetic: fazer uma gigantic tatuagem no corpo, which começa no pescoço, passa pelas costas e vai até o fim da perna.

This Saturday, 23, at rapper american decidiu share a realização com os followers not to Instagram, posting videos and photos of art.

“Here it is! Isso demorou several months, but finally is finished. Essa é a minha tatuagem das costas”, escreveu na legenda da imagem.

Or tattoo artist responsável pelo trabalho foi Jamie Schene.

Attend ao video:

Em pee de março, Cardi B fez um desabafo nas redes sociais sobre o novo coronavírus. “I’m com medo! I’m com um be of medo”, declarou na ocasião.

Or video desperate da rapper americana virou meme and or DJ iMarkkeyz divulgou um remix produced com a fala de Cardi B, no Brasil chegou a ser chamado de ‘hit do coronavírus’.