Cardi B não ficou nothing contente com um grupo mirim-of-rappers-a-thon week. To singer descobriu uma music extremely offensive that os meninos de 10 anos fizeram about als and desabafou (daquele jeitinho Cardi to be) em suas redes sociais.

By uma live no Instagram na segunda-feira à noite, a rapper disse que não iria deixar os garotos to atingirem. “Eu não vou deixar esses meninos brancos da p**** virem the rear of mim to p**** do dia inteiro. Calem to p**** da boca e ficam na sua p**** * do seu site. Vão drink to p**** * do leite da sua mãe. P****”, revoltou-are Cardi sem save us palavrões.

Ela também usou or Twitter to talk about os pais das crianças. “O fato dos pais give them acharem that essa m*rda é fofa means that the faithful need not lead to p**** um cap. Eu pessoalmente não acho que crianças devem estar nas redes sociais até terem 13 years”, afirmou.

And the fact that their parents think that shit is cute they need to get fuckin slap .I personally do t think kids should be on social media till their 13 years old. https://t.co/t50dCJpE0m — iamcardib (@iamcardib) September 1, 2019

Or group em questão chama-se “Z N8tion” e, second, or PageSix, é composto by irmãos quadrigêmeos of 10 years, com os nomes artísticos: Hollywood, Slim-Z, Bonez McKoy and Mr Great. Eles most importantly, more than 140 thousand followers em sua page no Instagram e lançaram a canção on to rapper not 21st of August.

Na music, os garotos dizem that Cardi “cheira as um cocô”, “belongs to a zoo”, “lembra um germe” and “é um removal”. Em outro time in lyrics diz that “tentaram compact seu dente, mas não conseguiram consertar sua face” and “eu não sei o that é mais fake: sua vida ou sua bunda”.

Eles ainda postaram um video playing faixa em seu profile no Instagram, em que aparecem de óculos escuros within um estúdio. Um dos meninos, inclusive, is com uma almofada na takes his pants to imitate or bumbum da rapper. Attend below:

Or PageSix, Hollywood contou who eles fizeram music for Cardi because “ela tem sido uma valentona” com outros rappers em several other musics. Second-to-publicação, ele não quis specify quais artists, in the meantime.

“We wanted to ensinar Cardi B to not be uma valentona e fazê-the proving seu given poison”, explicou o irmão. Ele ainda acrescentou as sentiu quando ela expressou seus pensamentos sobre a canção. “People are sentiu as tivéssemos feito nosso trabalho”, concluiu.

Algumas weeks before, eles também fizeram uma music detonating or rapper Tekashi 69, which is declarou blamed for nove crimes no começo deste ano. “Tekashi 69 is na prisão escorregando sabão, chorando para o juiz, because ele não tem esperanças”, cantam os garotos.