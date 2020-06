MC Rebecca gravel video dançando e Cardi B praises: “Eu I do that vejo” – 09/09/2019

Cardi B is making presença no funk brasileiro. Quando não appears aí dançando Anitta, Ludmilla e outros artistas do meio, als I praises. Dessa time, to rapper descobriu MC Rebecca.

Hoje, during dawn, the brazilian posted the um video no Twitter, onde faz or theme dub twerk and marcou to Cardi B. E pois bem, a north-american notou MC Rebecca e até comentou na publicação dela.

To funkeira legendou as pictures com “theme dub twerk, simmmm” e Cardi B assinou embaixo: “Eu I do vejo”. Agora gente fica not I look do dia, ela help ao Brasil conhecer de pertinho o ritmo do funk.

Cardi B chegou to be confirmed to or Rock In Rio 2019, but just canceling sua apresentação. Quem assume seu posto é a singer britânica Ellie Goulding, als presents to em 27 de setembro.