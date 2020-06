Nova tatuagem de Cardi B demorou months em fazer

Cardi B aproveitou a quarentena to finish uma nova tatuagem. To singer mostrou this week em uma foto em seu Instagram, that or huge desenho em suas costas já foi completed.

Artist conta that nova tattoo demorou ‘several months’ to complete, and 60 hours no estúdio de tatuagem.

Ela escreveu: “Ok people! Então, is here! Demorou several months, but finally terminou. Essa é a tattoo das minhas costas! Vai do começo das costas até o meio das ‘ performance. Obrigada @jamie_schene”.

While isso, Jamie, or tattoo artist, respondeu: “Obrigado @iamcardib! More than 60 hours, more than 10 cities, foi um grande projeto e uma experiência louca. Obrigado pela dedicação força e hospitalidade”.

Cardi também tem other tatuagens pelo corpo, including uma com o nome do husband, rapper Offset.

To artist continues em quarentena com a família, and recently surpreendeu com uma grande doação to ajudar as those that estão sendo afetadas financeiramente pela pandemic do coronavírus.

Doação

Há algumas weeks ela anunciou through seu Instagram that doará US$ 1 milhão, em partnership com uma fashion company.

To rapper de Nova York, o estado mais afetado by essa terrível pandemic, juntou-se à company Fashion Nova to arrecadar funds for ajudar milhares de people de baixa renda, that estão tendo difficulty com this doença.Cardi B, through um video ela compartilhou em sua rede social, explicou as will be or mechanism for as people receberem ajuda directly:

“We will ensure that isso chegue às people”, disse a singer, that desconfia that algumas organizações não entregam o dinheiro, então ela and Fashion Nova entregarão US$ 1,000 each time we next 42 days, and as people only need not send sua solicitação for this endereço: fashionnova.com/cares where exporão as necessidades economics that is sofrendo.

No final de março, Cardi B também anunciou that doaria I profit from his music ‘Coronavirus’, um remix alert about os perigos desse viruses, that is tornou uma das 5 principais músicas mais ouvidas de hip-hop do mundo, through the do iTunes.