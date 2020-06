É assim em quase todos os seus trabalhos. Or carioca of 32 years up to bandeira da valorização do ofício of producer. E, em breve, vai is see of de novo entre os maiores do rap: é ele o responsável pela batida da recém-announced partnership of Anitta com a estrela american Cardi B.

“We anos 90, I wanted to know quem produzia as músicas e não tinha [essa informação]. Comecei to see acontecendo lá fora. Quando passei to produce for you artists, comecei a fazer questão de subscribe”, conta.

By isso, ele never foi um nome by trás do ConeCrewDiretoria, fenômeno da música independente or lançou no cenário do rap brasileiro. Sempre esteve à frente, cited as an integral part ao hand two MCs.

A banda surgiu em 2005, quando Papatinho deu form by the first music the two colleagues no estúdio na garagem um friend.

“Never tinha entered num estúdio na life. Levei meus três primeiros beats e um monte de papeis cheios de letras”, lembra.

“Left lá com um CD taxed and ask for a um friend, who already som not car, touch. Ali fu***. Q disso, não teve uma noite que não tenha tempted fazer beat.”

Or interesse per music surgiu q da paixão by technology. Na adolescência, ele gostava de fuçar softwares de edição na internet.

Foi assim that aprendeu to raise battered by conta própria. "Não tinha onde estudar, não existiam tutoriais as hoje."

O trabalho do not ConeCrew abriu portas for partnerships com nomes as Gabriel O Pensador, Marcelo D2, Criolo e Black Alien – com o final, em um dos albums mais praised 2019. Suddenly, começou to appear também “a galera do pop”.

“Or rap is muito inserted, not american pop hoje. Rihanna and Beyoncé most importantly, produtores são do rap. Quando Anitta e Ludmilla me procuram, é isso that elas querem. Essa galera não quer uma coisa mask,” he explains.

Com as duas brasileiras, Papatinho trabalhou em “Wave” different, music do album mais recente de Anitta, that tem a participação de Snoop Dogg.

Or producer já conhecia or rapper from 2015 – ele já havia escutado seu som not ConeCrew.

For nova partnership com to singer, Papatinho disse ter trabalhado for 18 hours em busca do beat the perfect.

Cardi B escolheu just um tem uma participação posthumous Mr. Catra (1968-2018), ícone do funk. “Agora o rap e o funk estão muito unidos, estão veering uma coisa só”, analisa.

Os dois gêneros também se unem no estúdio do selo de gravação raised hair producer, or Papatunes.