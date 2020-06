“This afternoon, houve to remarcação of uma apresentação no Bankers Life. Fomos notified of uma ameaça not verified for artist and artist cancelou to apresentação. Não há ameaça immediate à segurança do public, isso não é um incident ativo. Investigações estão em curso”, informou a polícia Indiana. Be q, as authorities corrigiram to informação dizendo o show não foi “cancelled” and, sim, “adiado”.

Be q, o informou that a apresentação foi transferred to the 11th of September.

Cardi B usou suas redes sociais for regret or ocorrido e dizer that I was not local.

“Dear Indiana, eu só queria that vocês soubessem that eu estava no local hoje. Eu ensaiei e comecei a me compact. Due to uma ameaça à segurança that is sob investigação, a apresentação foi cancelled. To minha e sua segurança estão em primeiro lugar. Eu I wish I would like to thank aos promotores do event that já remarcaram or show. Eu sinto muito. Eu will never passei by uma situação like this before. Amo vocês”, afirmou a singer.