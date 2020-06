Nothing to save here! Cardi B e Offset mostraram that, pela filha, vão spend all, or that for need – e até mais! Nesse sábado (13), or casal fez uma festa milionária to comemorar o primeiro ano de Kulture and, in accordance com or TMZ, gastou 400 thousand dollars, about 1,5 milhão de reais!

A festa teve as a theme, “Onederful Birthday”, um trocadilho em inglês that mistura “aniversário wonderful” com, “Um”, to old that to bebê estava fazendo. Além disso, eles ainda fizeram decorações baseadas na série infantil da Netflix “Word Party”, a favorite of Kulture, second Cardi.

No final do month passed, to rapper já havia shown the first present gives female that envolvia just série. Kulture ganhou um strain of 100 thousand dollars, about 370 thousand reais, com os personagens da produção. Dá uma olhada na quantidade de brilho:

Na celebração, mãe e filha estavam using lookinhos like da grife Moschino em tons de amarelo, pink and green. Esses também eram os tons da festa, present since os balões na entry, até o letreiro com o nome da aniversariante and we docinhos da mesa do bolo. And that table, hein? It was twelve pra all side! Olha só:

Friends and family do casal estavam na comemoração and all divertiram muito com as several atrações da festa. Havia uma mini fazenda com um pônei, um carneiro e um bode, uma artist fazendo pintura facial nas crianças e uma office “Build-A-Bear” for ye are bidden construírem or given bichinho de pelúcia.

Apesar de tudo, um blackout apagou all the energy of new York and just interrompendo as activities da festa for about an hour. Second Cardi, meanwhile, isso não atrapalhou a comemoração, that continuou bem lively! “Eu me diverti both e minha filha também. Muito obrigada to everyone that veio, eu sei a minha filha não vai se lembrar desse dia, mas quando ela ficar mais velha e tiver filhos essa vai ser uma bos history for se lembrar. Eu sonhei com esse dia for both tempo”to rapper escreveu no Instagram com um video dela falando on to lack of energy.

That festão, hein? Will be na next life to people gets nascer filha da Cardi B and c Offset também? kkkkkk