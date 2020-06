Cardi B mostra sua collection by luxuosa chariots of R$ 7 milhões – Quem

+



Cardi B shows the collection by trucks (Photo: Getty Images/Reprodução/Instagram)

Pra quê só ter um você pode ter several? To rapper Cardi B provou que não economiza na hora das compras ao to show his collection by carts luxo us Stories do Instagram.

Mesmo sem saber lead, ela conta com uma collection by impressing, registering “only” 8 of seus queridinhos that, somados, ultrapassam or value of R$ 7 milhões (second os values iniciais sells two models, sem customizações).

Us videos, Cardi exibiu: um Lamborghini Aventador blue conversível (R$1,58 milhão), um Larborghini Urus também azul (R$ 800 thousand), um Mercedes Maybach preto – ela chamou seu ‘cart mãe’, já that resolveu purchase by conta de sua filha, Kulture -, um Porsche Panamera (R$ 350 thousand), ela brincou say “não know because tem”, um Bentley Continental GT Speed (R$ 1,06 milhão), um Rolls-Royce Cullinan vermelho (R$ 1,3 milhão) e um McLaren 720S (R$ 1,14 milhão).

Os carros são part of collection by joint da rapper com seu husband, or também rapper Offset. Os dois são apaixonados hairs possantes e vivem buying and is presenteando com novos models.

