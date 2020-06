For you artists estão’ll post uma imagem preta nas redes sociais? Understand or movimento “Blackout Tuesday” – Vogue

+



Famous publicam imagem preta em protesto against or racism us US (Photo: Reprodução/Instagram)

Famous internacionais começaram um protesto silencioso na internet, nessa terça-feira (02.06) against a desigualdade racial. Not Instagram, several artists such as Elton John, Cardi B, Dakota, Fanning, Zayn publicaram pictures pretas em seus perfis com a tag “Lives negas importam” and “Blackout of terça”. Or protest faz part do movimento Blackout Tuesday.

Esse movimento começou na industria da música com various nomes important comprometendo to não postar outros for the presentation com a tag “The Show Must Be Paused” (Or show should be halted part way through) to fosse um dia for you to disconnect do trabalho e reconnect à nossa comunidade”. To streaming platform spotify is comprometeu to ficar 8 minutes and 43 seconds em silêncio. Esse foi o tempo em que Floyd permaneceu suffocation hair police em Minneapolis. Famous gravadoras as Warner Music and Atlantic também anunciaram que não vão trabalhar nessa terça.

Or “apagão” tem or purpose of showing or supporting all comunidade negra do mundo, além de to allow your feeds to stay still for that as postagens of those black possam be views com mais facilidade. Tag “Blackout Tuesday” já soma mais de 4 milhões de posts from or beginning do dia.

I protest draft começaram for all os the united States na semana passada q George Floyd foi morto por um policial branco during a practical police em Minneapolis.

Blackout Tuesday: protest ganha as redes sociais (Photo: Reprodução/Instagram)

