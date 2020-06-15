Cardi B 12 yaşındaki trans çocuk hakkında konuşuyor (Türkçe Altyazılı)

Ünlü basketbol’cu Dwyane Wade’in son röportajı uzun bir süredir yabancı basının gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayın yapan Cardi B bu olay hakkında düşüncelerini belirtiyor.

Dwyane verdiği ropörtajda 12 yaşındaki “oğlunun” trans bir birey olduğunu ve cinsel geçiş ameliyatı olmak istediğini söyledi. “Onunla konuştum ve neleri sevip sevmediğini, nasıl hissettiğini bize söylemesini istedim. -Gay değilim, kendimi bir genç bir lady gibi görüyorum. Ben düz bir transım ve erkeklerden hoşlanıyorum- dedi. Sonuna kadar evladımı destekleyeceğim” diyen Dwayne aynı zamanda sosyal medyada linç ediliyor.