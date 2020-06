Ayúdanos a seguir creando! https://www.patreon.com/lacuevaenyoutube?fan_landing=true

Las Mejores Películas de Brad Pitt

10. – Moneyball: Rompiendo las reglas (2011)

9. – Leyendas de pasión (1994)

8. – Corazones de acero (2014)

7. – ¿Conoces a Joe Black? (1998)

6. – El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2007)

5. – Érase una vez en… Hollywood (2019)

4. – Doce monos (1995)

3. – Malditos bastardos (2009)

2. – Seven (1995)

1. – El club de la lucha (1999)

El actor y productor Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma. Luego, él y su familia se mudaron a Springfield, Missouri, donde asistió a la escuela secundaria antes de matricularse en la Universidad de Missouri en 1982. Pitt originalmente se especializó en periodismo, pero después de aparecer en algunas obras de teatro de aficionados, se sintió hechizado por la actuación.

Brad Pitt consiguió algunos pequeños papeles en famosos programas de televisión como Growing Pains y 21 Jump Street, pero fue en 1991 que la gran oportunidad de Pitt llegó con su papel de símbolo sexual en Thelma & Louise. Durante más de veinte años, su carrera se ha impulsado y continúa hoy, cada papel sorprende al público más que el anterior. Conocido por su versatilidad, talento y un aspecto particularmente famoso, Brad Pitt ha robado los corazones de muchos a lo largo de su impresionante carrera.

