Taylor Swift' in "Killing Eve" Hamlesi

Taylor Swift’ in Reputation albümündeki Look What You Made Me Do şarkısının bir cover’ ı Killing Eve adlı dizide kullanıldı. Ama bu işte bir iş vardı… Çünkü şarkıyı coverlayan Jack Leopards & The Dolphin Club’ ın gerçek bir sanatçı gibi görünmediğini, işin arkasında Taylor Swift’ in olduğunu düşündü insanlar. Araştırınca da pek haksız çıkmadılar. Bunu Scooter Braun’ dan intikam almak için yaptığını söyleyenler var. Bakalım neler olmuş…

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TAYLOR’ IN ÖNEMLİ OLAYLARI:

○ Taylor Swift & Scooter Braun Olayları: https://youtu.be/TaKRyP6jmS8

○ Taylor Swift & Scooter Braun Olayları Vol.2: https://youtu.be/T9NAbdqW2aQ

○ Demi, Selena ve Taylor Olayları: https://youtu.be/yzFxed-JMDc

○ Miss Americana Detayları: https://youtu.be/IaxMjPoz-1A

○ Kanye West ve Taylor Swift’ in Meşhur Telefon Konuşması: https://youtu.be/jecvfqNdKC8

MUTLAKA İZLENMESİ GEREKENLER!

○ İlginç Magazin Detayları: https://youtu.be/3TfhWCWh36c

○ Ünlülerin Hogwarts Binaları: https://youtu.be/Dc9Su2ztQf8

○ Rihanna ve Travis Scott Olayları: https://youtu.be/XgXd-cDuUis

○ Lana Del Rey’ in İlginç İsyanı: https://youtu.be/H_CVrKJ8nuU

○ Jeffree Star’ ın Palet Mevzuları: https://youtu.be/u-DdtddU4K0

○ Khloe ve Tristan’ ın Bir Garip Davası: https://youtu.be/hX1AoycMdjw

○ Noah Schnapp ve Chase Hudson Mevzusu: https://youtu.be/c70umEzseKA

○ Twilight’ ın Son Kitabı Çıkıyor: https://youtu.be/PbIqRHXEpvs

○ Demi Lovato’ nun (Sözde?) Selena Gomez Paylaşımları: https://youtu.be/b2hWa_3SfbY

○ Lili ve Cole’ un Bitmeyen Mevzuları: https://youtu.be/M52eodyV-uA

#listelobisi #evdekal