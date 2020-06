Jennifer Aniston geht zum Angriff über, um sich an Brad Pitt zu rächen und flirtet mit ihrem Ex-Mann

Jennifer Aniston: Sie bandelt erneut mit ihrem Ex-Mann an Jetzt spielt sie mit den Waffen einer Frau! Seit Monaten wird über ein Liebes-Comeback von Jennifer Aniston und Brad Pitt spekuliert, doch Nägel mit Köpfen haben die beiden bisher nicht gemacht. Der Grund: Brads neue beste Freundin Alia Shawkat. erklärt eine Freundin. Kein Wunder, immerhin ist Alia cool, hübsch – und 20 Jahre jünger als Jennifer. Mehr zu Jennifer Aniston: Jennifer Aniston: Bitte hilf mir, Brad! Jennifer Aniston: Sex-Verbot für Brad! Angelina vs. Jennifer: Mega-Zoff um Shiloh! Brad Pitt: Er soll seine Lektion lernen Die “Arrested Development“-Schauspielerin liebt Kunst angeblich genauso sehr wie Brad, gemeinsam schauen sie sich Filmklassiker an und philosophieren bis tief in die Nacht hinein über den Sinn des Lebens. Welche Frau würde das nicht wahnsinnig machen? Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, geht der einstige “Friends“-Star zum Angriff über. Frei nach dem Motto “Was du kannst …

