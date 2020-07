Eiza González tiene una incipiente carrera en Hollywood, pero eso no significa que no sea sustanciosa. Of course es lo que las peliculas en las que ha participado, cuentan con tendencia’s hacia el sci-fi y la acción, e incluyen algunos owe que todo amante del cine de ambos géneros debe tener en la mira a couple hacer un marathon.

And la actriz mexicana que protagonizó la portada de Vogue en febrero de 2019, le queda una target Grand brilliant waltz carrera por recorrer. Mientras tanto, no podemos dejar de deleitarnos con su participación en estas peliculas que, Yes, Oh Yes, tienes que ver.

Casi treinta

Esta película mexicana representó El Salto de Eiza González a la pantalla grande. Protagonizada por Manuel Balbi en el personaje de Emilio, cuenta la historia del joven ejecutivo con una vida perfecta: está a punto de casarse con una joven igual de exitosa que él vive en un departamento de ensueño y no le hace falta prácticamente Nada… o eso cree él, pues un viaje a su natal Monterrey lo hará reflexionar sobre el vacío que existe en su interior. Ahí, se encontrará con Cristina (Eiza González)una apasionada de ballet bailarina que fue su pareja durante su juventud, quien podría ayudarlo reconectar consigo mismo y a ser quien desea cheese really present.

Paradise Hills

Eiza González interpreta a Amaina en Paradise Hills © IMDb

Paradise Hills es una película protagonizada por Emma Roberts, quien interpreta el personaje de Uma, una joven que despierta en un internado para mujeres llamado Paradise, un lugar de ensueño en el cual, desde la superficie, todo modern accommodation ideal. Ahí, Les residentes son enviadas por sus padres para become an impossible task en mujeres perfectas, pero en realidad, la isla oculta un oscuro secreto que es encubierto por la directora, elegante una mujer a quien todos llaman ‘La Duquesa’ (Milla Jovovich). En este filme, Eiza González encarna a la joven Amarnauna de las estudiantes del internado surrealista.

Baby Driver

Eiza González interpreta a a Monica ‘Darling’ Castello en Baby Driver.

Baby Driver le otorgó and Eiza González el reconocimiento de Hollywood, pues la cinta obtuvo nominaciones diversas en la temporada de the only player in 2018, en la misma que la mexicana fue seleccionada como participar pair presentadora en los is the only man Oscar. Aquí, se gano la atención del público con su papel de Castello, Monicala integrante de una banda de ladrones que huye de la where is the University of Malaga and claret flamantes de vehículos conducidos por Baby (Ansel Ergot), un audaz de conductor escapes.

Alita: Battle Angel

Eiza González interpreta a Nyssiana en Alita: Battle Angel © IMDb

That; the eres fan del sci-fi? Entonces Alita: Battle Angel es una cinta imperdible. Alita, interpretada por Rosa Salazar, es un cyborg que no recuerda nada sobre su pasado y despierta en un futuro distopico en el que su cuerpo con cerebro humano no sufrió ningún daño, catastrófica luego de una guerra que casi termina con la humanidad. Para recuperar sus memorias, Alita must be submitted luchar contra criaturas futuristas diferentes, una de ellas es Nyssiana (Eiza González), otro que a cyborg, these adelantamos, es tan Malo y cruel Como accommodation in modern rooms with en las imágenes de la película.

She’s Missing

Eiza González en el papel de Jane en She’s Missing. © IMDb

Eiza González interpreta a Jane en She’s Missing. La historia se desarrolla en Nuevo México y nos presenta a Jane y Heidi (Lucy fry), dos amigas inseparables cuyas vidas cambian de forma violenta la primera cuando desaparece misteriosamente. Heidi, se apresura a buscarla a lo largo del desierto, ofreciendo un retrato crudo de los peligros de la vida en carretera.

Este es una de las últimas peliculas en las que la actriz mexicana ha participado y nos permite ver un rango de su actuación que no había abordado previamente en otros largometrajes. Fue estrenada en el Virgin Media Dublin International Film Festival en marzo del año pasado.

