Project Runway en su nueva temporada con Karlie Kloss como presentadora Cine y Tv – Culture

El canal LIFE estreno el miércoles 29 de abril decimoséptima la temporada del reality show de Moda Project Runway. Las only be muchas sorpresas en esta nueva edición con la llegada de renovados rostros tanto en la conducción como en el panel de jurados y el regreso de uno de los talentos de la cuarta entrega del show que buscarán encontrar al próximo gran diseñador de Estados Unidos.

En la temporada anterior Heidi Klum se despidió del programa y para este arranque se sumo como conductora La top model Karlie Kloss, por Vogue nombrada como una de las treinta mejores modelos de la década del 2000. Pero este no es el único Cambio, for también llega al panel como juez adicional Brandon Maxwell, en reemplazo de Zac Posen.

En entrevista con EL TIEMPO, la diseñadora colombiana Nina Garcia, quien ha estado como juez de este program desde su primera temporada, habló de algunos detalles que se verán en esta ediciónla cual tendrá 14 capítulos disponibles cada miércoles a las 8:10 p. m., Hora colombiana.

EL TIEMPO: Project Runway temporada estrena su ” numero 17 y es un show que aún es muy relevante, lo que es algo extraño. ¿Como se desenvuelve el programa en esta ocasión, y ahora con más cambios tanto como una Nueva presentadora?

NINA GARCIA: Dicen que hay que evolucionar o morir… y el mundo de la moda vive para siempre encontrar qué es lo próximo… Desde este punto de vista tengo la sensación que necesitaba Project Runway renovarse y el hecho de volver a Bravo (canal de television americano donde empezó el show) nose brindaba una gran oportunidad para repensar Project Runway sin perder el ADN. Yo lo veo como una human evolution más que una revolución. El ADN que ha hecho de Project Runway un programa de éxito sigue intacto.

ET: ¿Por qué cree que el formato sigue funcionando included de estar al aire por tanto años?

NG: Creo que tiene que ver con la creatividad! La creatividad no entiende de límites y esto se ve en el show. Temporada a temporada, episodio a episodio Los diseñadores no solamente logran sorprender a los jueces sino a los telespectadores.

ET: ¿Como se prepara un participante psicológicamente para que su trabajo creativo sea criticado y así, no verse afectado por comentarios hirientes?

NG: En primer lugar hay que decir que intentamos no herir Los concursantes a través de nuestras críticas. Evidentemente tenemos que ser honestos y dar nuestro punto de vista sobre las creaciones que nos presentan Los diseñadores. Of course modo En nosotros también estamos preparando Los diseñadores por el mundo real. La industria de la moda es muy salvaje (como diría mi querido Michael Kors). Así que es importante que entiendan que las críticas están destinadas a hacerlos y a mejor prepararles diseñadores para el mundo de mañana.

ET: ¿Puede describir la dinámica entre los jueces de Project Runway detrás de cámaras? ¿Qué nos puede contar que los televidentes no vemos?

La verdad es que hay otro reality show detrás de las cámaras. Carly, Ellen, Brandon, Christian somos como una familias. La verdad que me encanta poder conversar con ellos durante los descansos.

ET: ¿Qué tendencias de moda y estilo más se evidencian en este punto del program?

NG: Diversidad es la palabra clave. Creo que en esta temporada como verán Project Runway está relacionado más que nunca en lo que está sucediendo en la calle. La Moda, dicen, es un espejo de la sociedad. Project Runway también lo es. Three of a kind, me enorgullece mucho que Haya un concursante Colombiano.

ET: Los reality show puede ocasionar Mucha controversia por las recreaciones de momentos dramáticos para atraer al público. That Este es el caso de Project Runway?

NG: No. Y aquí está la diferencia (y el motivo por el juez que acepté cheese). Project Runway En recreaciones no hay, ni guiones ni añadido drama and a posteriori. Es un show muy honesto.

Culture EL TIEMPO

@CulturaET