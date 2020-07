Queen Elizabeth, the Looks of the Celebs to Meet Her

SOS dress code for a meeting with Queen Elizabeth ! Maybe it will never happen to you (sob) but we bet that before the big day with the sovereign many people will have asked this question. Even famous people used to wearing super clothes for official outings. The looks of the celebs to meet Queen Elizabeth over the years are a litmus test of what to wear to get to know the most famous sovereign of all. And of course also what NOT to wear because in the presence of The Queen it is better to follow the rules.

From Angelina Jolie to First Lady Melania Trump , passing through Carla Bruni and Miley Cyrus, here are the outifts chosen for the great royal meeting. Take inspiration because ok, maybe you won’t be a guest of Queen Elizabeth anytime soon, but better be prepared for any eventuality, right?

What celebs wore to meet Queen Elizabeth

Maryl Streep

The meeting with Queen Elizabeth took place in 1980 after the screening of the film Kramer against Kramer by Meryl Streep. Graham Turner Getty Images

When a queen meets another queen … the encounter is explosive. And who can compete with Queen Elizabeth’s evening dress if not Meryl Streep?

Spice Girls

The Queen who gives Posh Spice her hand ?! In 1997 it really happened. Pool/Tim Graham Picture Library Getty Images

La Regina dà la mano a Victoria Beckham all’epoca Posh Spice, Emma Bunton, Geri Halliwell e il grado di separazione tra Royal Family britannica e Spice Girls è azzerato. Accadeva nel 1997. I look delle Spice Girls erano… look da Spice Girls. E diciamo pure che il protocollo legato a scollature e abiti non troppo azzardati non era in cima alle preferenze delle ragazze più famose di quegli anni. Il mix tra i due mondi? Epico.

Jennifer Lopez

JLO incontra The Queen. Che combo! ROGER ALLEN Getty Images

Per incontrare The Queen nel 2011 JLO ha scelto un abito verde con scollo all’americana, molto bello e adatto alla serata di gala del Royal Variety Performance. Promossa!

Madonna

Madonna che incontra la Regina tra mille glitter. PA Images Getty Images

Nel 2002, arrivata col cast di Die another Day della saga di James Bond a Londra per presentare il film, Madonna ha dato il meglio di sé. E no, non ha indossato abiti sopra le righe e iconici com’è nel suo stile, ma per l’incontro con la Regina ha scelto non solo un’acconciatura sofisticata da First Lady ma anche un abito nero luccicante. E collant scuri per coprire le gambe. Forse sarebbero stati meglio quelli color carne, ma in ogni caso… Queen Approved.

Halle Berry

Quella sera insieme a Madonna c’era anche Halle Berry: pieno di celeb per la Regina. PA Images Getty Images

Nella stessa occasione dell’incontro con Madonna, c’era anche Halle Berry all’incontro con The Queen. Perfetta in un abito lungo e guanti neri da gran galà.

J.K.Rowling

L’incontro tra due delle persone più famose in UK: J.K.Rowling e la Regina. Getty Images Getty Images

Vuoi mica non far incontrare due delle persone più famose in UK? J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter, a dirla tutta ha visto la Regina svariate volte ma questa è la più iconica, nel 2004. Un tailleur rosa confetto è adatto per il big event? Forse poteva fare di meglio.

Carla Bruni

Carla Bruni all’incontro ufficiale con la Regina nel 2008. Kieran Doherty – PA Images Getty Images

Nel 2008 Carla Bruni era la First Lady di Francia e in occasione di un viaggio ufficiale aveva accompagnato il marito Nicolas Sarkozy a corte. Ha indossato diversi outfit ma questo completo è il più chic di tutti. Approvato!

Miley Cyrus

Queen E. meets Queen M. AFP Getty Images

Sì, anche Miley ha incontrato The Queen nel 2009 con un outfit romantico nelle nuance cangianti dell’arancione. Per noi è un sì!

Lady Gaga

Non abbiamo nulla da aggiungere. ICONIC. LEON NEAL Getty Images

Chi stava meglio durante l’incontro tra la Regina e Lady Gaga? Non sappiamo chi scegliere. Iconiche entrambe.

Carey Mulligan

L’attrice Carey Mulligan fa la courtsy alla Regina. WPA Pool Getty Images

Secondo noi l’attrice Carey Mulligan vince il premio “MIglior outfit chic al cospetto di una sovrana”. Nel 2013 l’ha incontrata con un little blue dress che sbaraglia letteralmente la concorrenza.

Angelina Jolie

Angelina Jolie nel 2014 è volata a Londra per ritirare un premio per il suo impegno per i diritti delle bambine nel mondo. ANTHONY DEVLIN Getty Images

No, ci rimangiamo tutto: il premio best dressed lo vince Angelina Jolie. Impeccabile, con tanto di fascinator.

Anna Wintour

Nel front row con Anna ed Elizabeth. Quanto avremmo voluto esserci! YUI MOK Getty Images

Beh, se metti insieme due mostri sacri lo scatto non può che essere perfetto. In questo caso Anne Wintour non si è proprio vestita per incontrare The Queen (erano alla London Fashion Week nel 2018) ma il risultato è comunque top.

