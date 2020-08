Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 Overview

Ubisoft Romania has developed the Tom Clancy’s H.A.W.X 2. And it’s revealed by Ubisoft. It is the second sport within the collection of Tom Clancy’s H.A.W.X. it was launched on 12 November 2010.

System Requirements of Tom Clancy’s H.A.W.X 2

Operating System: Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 and eight.1

CPU: Intel Pentium 4 3.0 GHz

RAM: 1 GB

Hard disk Space: 9GB





