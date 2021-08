MARKETS POINT-Show without relief in sight, wait-and-see attitude before Powell

* Les indices européens devraient ouvrir sans tendance * Les futures US peu changés après les records du S&P-500 et du Nasdaq * Attentisme avant Powell au symposium de Jackson Hole par Laetitia Volga PARIS, 25 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues autour de l'équilibre mercredi à l'ouverture, l'attente du discours vendredi du président de la Réserve fédérale pouvant limiter les variations, tout comme la prudence des investisseurs face à la pandémie de COVID-19. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI ouvrirait en baisse de 0,06% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,08% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,01% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,02% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le marché est suspendu à l'intervention au symposium annuel de Jackson Hole vendredi du président de la Fed, Jerome Powell, pour tout indication concernant une possible réduction des achats d'actifs de la banque centrale américaine, un sujet au coeur des marchés financiers ces dernières semaines. "La décision de dernière minute de tenir la réunion en ligne semble être un aveu tacite de la Réserve fédérale que la flambée du variant Delta constitue toujours un danger clair et présent pour la reprise américaine et que si les cas de COVID commencent peut-être à plafonner maintenant, cela pourrait bien s'inverser à la rentrée scolaire en septembre", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. Seul indicateur à l'agenda du jour, l'indice allemand Ifo du climat des affaires pour le mois de d'août sera publié à 08h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, avec des records de clôture pour le S&P-500 et le Nasdaq, l'absence de catalyseurs négatifs ayant favorisé l'appétit pour le risque alors que l'approbation définitive du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech aux Etats-Unis a alimenté l'optimisme sur le rétablissement de l'économie. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,09% à 35.366,26 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,15% à 4.486,23 points et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,52% à 15.019,80 points. C'est la 50e fois que le S&P-500 atteint un record depuis le début de l'année. Les futures sur les grands indices américains indiquent pour le moment une ouverture stable ou en très légère baisse. EN ASIE L'indice Nikkei .N225 à Tokyo évolue à l'équilibre (-0,01%), hésitant entre les records de Wall Street, la remontée des valeurs automobiles et la pandémie de COVID-19 au Japon. Le pays s'apprête à étendre l'état d'urgence à huit préfectures supplémentaires, portant le total à 21, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Yasutoshi Nishimura. L'indice composite de Shanghai .SSEC gagne 0,44% après que la Banque populaire de Chine centrale chinoise a augmenté les apports de fonds à court terme afin d'apaiser les inquiétudes liées au manque de liquidités dans un contexte de reprise hésitante. Le CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 est stable, freiné par le repli des valeurs financières, de la technologie et de l'immobilier. CHANGES/TAUX Sur le marché des changes, le dollar est en légère hausse face à un panier de devises de référence .DXY L'euro cède 0,09% face au billet vert, autour de 1,1745 dollar, après trois séances de gains. EUR= Le rendement des Treasuries à dix ans est quasiment stable à 1,2919%, après avoir atteint un pic de presque deux semaines à 1,304% plus tôt. PÉTROLE Les cours du pétrole baissent après avoir fortement progressé depuis le début de la semaine en réaction à la nette réduction de la production mexicaine après un incendie sur une plate-forme pétrolière et aux signes positifs sur l'épidémie de COVID-19 en Chine. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,39% à 70,77 dollars et le brut léger américain CLc1 recule de 0,46% à 67,23 dollars. Le premier avait pris près de 9% au cours des deux séances précédentes, le second près de 8,4%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des août 100,4 100,8 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27733,24 +1,14 +0,00% +1,05% .N225 Topix .TOPX 1935,78 +1,58 +0,08% +7,26% Hong Kong 25676,26 -51,66 -0,20% -5,71% .HSI Taiwan .TWII 16996,89 +178,16 +1,06% +15,37% Séoul .KS11 3143,35 +5,05 +0,16% +9,39% Singapour 3112,09 +4,47 +0,14% +9,43% .STI Shanghaï 3531,86 +17,39 +0,49% +1,69% .SSEC Sydney .AXJO 7520,10 +17,10 +0,23% +14,16% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35366,26 +30,55 +0,09% +15,55% .DJI S&P-500 .SPX 4486,23 +6,70 +0,15% +19,44% Nasdaq .IXIC 15019,80 +77,15 +0,52% +16,54% Nasdaq 100 15357,68 +44,86 +0,29% +19,16% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1819,44 -0,03 +0,00% +18,41% .FTEU3 Eurostoxx 50 4178,08 +1,66 +0,04% +17,60% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6664,31 -18,79 -0,28% +20,05% Dax 30 .GDAXI 15905,85 +53,06 +0,33% +15,94% FTSE .FTSE 7125,78 +16,76 +0,24% +10,30% SMI .SSMI 12436,66 -40,21 -0,32% +16,19% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1742 1,1753 -0,09% -3,86% Dlr/Yen JPY= 109,73 109,62 +0,10% +6,36% Euro/Yen 128,87 128,93 -0,05% +1,54% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9140 0,9122 +0,20% +3,27% Euro/CHF 1,0734 1,0731 +0,03% -0,68% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3722 1,3727 -0,04% +0,36% Indice $ .DXY 92,9880 92,8930 +0,10% -3,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4700 +0,0060 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7450 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1220 +0,0060 +34,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,2919 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2465 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 67,23 67,54 -0,31 -0,46% +9,83% CLc1 Brent LCOc1 70,77 71,05 -0,28 -0,39% +7,18% (Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)