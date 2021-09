MARKET POINT-Europe awaits US employment, the Japanese Stock Exchange welcomes the departure of Suga (updated)

(Actualisé avec contrats à terme, clôture des Bourses au Japon, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus autour de l'équilibre * Le rapport sur l'emploi US très attendu * Suga va quitter ses fonctions de Premier ministre, le Nikkei grimpe * Calme plat sur les changes et les obligations par Laetitia Volga PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement vendredi à l'ouverture avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis tandis que les actions japonaises ont grimpé après que le Premier ministre, Yoshihide Suga, a annoncé son intention de quitter le pouvoir. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE sont attendus à l'équilibre, entre -0,01% et +0,02%, l'EuroStoxx 50 .STOXX50E reculerait de 0,09%. Le principal rendez-vous du jour est fixé à 12h30 GMT, pour la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Le marché attend 750.000 créations de postes d'après le consensus Reuters après 943.000 annoncé pour juillet. Un chiffre moins bon que prévu des créations d'emploi en août pourrait s'avérer positif pour les actifs à risque car il réduirait la probabilité d'une diminution rapide des achats d'actifs de la Réserve fédérale. "Lorsqu'il s'agit de réduire les achats d'actifs, l'attention se porte désormais sur le marché du travail. Si nous sommes autour des 750.000 créations de postes, on s'attendra à une annonce de 'tapering' en septembre", a déclaré Stefan Hofer, chef de la stratégie d'investissement de la banque privée LGT. Les investisseurs suivront la publication d'autres indicateurs dans la journée, à commencer par les indices PMI européens définitifs dans les services pour le mois d'août. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a gagné 2,05%, terminant au plus haut depuis le 25 juin, et le Topix .TOPX (+1,61%) a atteint en séance un plus haut de 30 ans après que le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa réélection à la tête du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate (PLD), ce qui revient à quitter ses fonctions de chef du gouvernement. "Les actions montent en se basant sur la probabilité qu'une défaite du PLD aux élections législatives diminue parce que n'importe qui d'autre que Yoshihide Suga sera capable de regagner en popularité", a déclaré Toru Suehio, économiste senior chez Daiwa Securities. "Indépendamment de qui candidate à la direction du parti, le marché semble favoriser la perspective accrue que l'administration actuelle du PLD restera stable." Les Bourses en Chine cèdent du terrain, à cause des inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la deuxième économie mondiale. Le CSI 300 .CSI300 perd 0,54% et le Hang Seng .HSI à Hong Kong 0,72%. L'activité dans le secteur des services s'est fortement contractée le mois dernier, l'indice PMI calculé par Caixin/Markit reculant à 46,7, son plus bas depuis la première vague de la pandémie en avril 2020. Le secteur des sociétés de courtage .CSI399707 a pris jusqu'à 4,3%, avant d'effacer ses gains, après que le président Xi Jinping a annoncé jeudi la création d'une Bourse à Pékin dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME). A WALL STREET Les contrats à terme indiquent un gain d'environ 0,15% pour les indices new-yorkais à l'ouverture. Jeudi, le Nasdaq .IXIC et S&P-500 .SPX ont encore clôturé sur des records, les investisseurs ayant conservé leur optimisme avant le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Le S&P-500 a pris 0,28% à 4.536,95 points, le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,14% à 15.331,18 points et le Dow Jones .DJI a gagné 0,37% à 35.443,82 points. CHANGES/TAUX Le dollar est stable après avoir reculé au plus bas depuis un mois face à un panier de devises de référence .DXY avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. L'euro se traite à 1,1874 dollar. EUR= Les variations sont très limitées également sur le marché des emprunts d'Etat. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR est presque inchangé à 1,292%. Son équivalent allemand DE10YT=RR est également stable dans les premiers échanges, à -0,387%. PÉTROLE Le marché du pétrole évolue dans le désordre après avoir gagné près de 2% la veille en raison du recul du dollar et d'une forte diminution des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,16% à 73,15 dollars et le brut léger américain CLc1 recule de 0,06% à 69,95 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI des services IHS août 56,4 56,4* Markit définitif Indice PMI composite IHS 55,9 55,9* Markit définitif DE 07h55 Indice PMI des services IHS août 61,5 61,5* Markit définitif Indice PMI composite IHS 60,6 60,6* Markit définitif EZ 08h00 Indice PMI des services IHS août 59,7 59,7* Markit définitif Indice PMI composite IHS 59,5 59,5* Markit définitif GB 08h30 Indice PMI des services IHS août 55,5 55,5* Markit définitif Indice PMI composite IHS 55,3 55,3* Markit définitif EZ 09h00 Ventes au détail juillet +0,1% +1,5% - sur un an +4,8% +5,0% USA 12h30 Créations d'emploi non août 750.000 943.000 agricoles Taux de chômage 5,2% 5,4% Salaire horaire moyen +0,3% +0,4% - sur un an +4,0% +4,0% USA 14h00 Indice ISM des services août 61,5 64,1 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29128,11 +584,60 +2,05% +6,14% .N225 Topix .TOPX 2015,45 +31,88 +1,61% +11,68% Hong Kong 25892,30 -198,13 -0,76% -4,92% .HSI Taiwan .TWII 17516,92 +197,16 +1,14% +18,90% Séoul .KS11 3201,06 +25,21 +0,79% +11,40% Singapour 3081,48 -7,36 -0,24% +8,36% .STI Shanghaï 3575,98 -21,06 -0,59% +2,96% .SSEC Sydney .AXJO 7522,90 +37,20 +0,50% +14,21% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35443,82 +131,29 +0,37% +15,80% .DJI S&P-500 .SPX 4536,95 +12,86 +0,28% +20,79% Nasdaq .IXIC 15331,18 +21,80 +0,14% +18,95% Nasdaq 100 15604,25 -7,32 -0,05% +21,07% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1827,47 +5,32 +0,29% +18,93% .FTEU3 Eurostoxx 50 4232,10 +4,83 +0,11% +19,13% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6763,08 +4,39 +0,06% +21,83% Dax 30 .GDAXI 15840,59 +16,30 +0,10% +15,47% FTSE .FTSE 7163,90 +14,06 +0,20% +10,89% SMI .SSMI 12432,46 -0,33 -0,00% +16,15% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1872 1,1873 -0,01% -2,79% Dlr/Yen JPY= 110,01 109,92 +0,08% +6,63% Euro/Yen 130,62 130,52 +0,08% +2,92% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9141 0,9141 +0,00% +3,30% Euro/CHF 1,0855 1,0856 -0,01% +0,44% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3828 1,3829 -0,01% +1,13% Indice $ .DXY 92,2200 92,2250 -0,01% -4,11% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3880 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7240 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0360 +0,0000 +35,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,2920 -0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2100 -0,0030 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 69,97 69,99 -0,02 -0,03% +14,31% CLc1 Brent LCOc1 73,15 73,03 +0,12 +0,16% +10,78% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)