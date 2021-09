European Championship – CLM Elite Men: Ranking – News

Stefan Küng (Switzerland) became, this Thursday, in Trento (Trentino-Alto Adige), European Champion Elite Men of the time trial. The Swiss beat Italian Filippo Ganna and Belgian Remco Evenepoel.

Stefan Küng thus retains his title.

Ranking :

1. KÜNG Stefan (SUI) SWITZERLAND the 22.4 km in 24’29 ” (average 54.86 km / h).

2. GANNA Filippo (ITA) ITALY 24:37 00:07

3. EVENEPOEL Remco (BEL) BELGIUM 24:44 00:14

4. BISSEGGER Stefan (SUI) SWITZERLAND 24:52 00:23

5. WALSCHEID Maximilian Richard (GER) GERMANY 25:07 00:38

6. Edoardo AFFINI (ITA) ITALY 25:08 00:38

7.ASGREEN Kasper (DEN) DENMARK 25:21 00:51

8. BODNAR Maciej (POL) POLAND 25:33 01:04

9. CAVAGNA Rémi (FRA) FRANCE 25:35 01:05

10. ALMEIDA João (POR) PORTUGAL 25:46 01:16

11. VAN EMDEN Jos (NED) NETHERLANDS 25:46 01:17

12. POGAČAR Tadej (SLO) SLOVENIA 25:50 01:21

13. HERREGODTS Rune (BEL) BELGIUM 25:59 01:29

14. REIS Rafael (POR) PORTUGAL 26:03 01:33

15. ARMIRAIL Bruno (FRA) FRANCE 26:04 01:34

16. HEIDEMANN Miguel (GER) GERMANY 26:07 01:37

17. BÁRTA Jan (CZE) CZECH REPUBLIC 26:20 01:50

18. MULLEN Ryan (IRL) IRELAND 26:39 02:09

19. NYCH Artem (RUS) RUSSIA 26:39 02:09

20. RITZINGER Felix (AUT) AUSTRIA 26:41 02:12

21. BJERG Mikkel (DEN) DENMARK 26:43 02:13

22. ILIĆ Ognjen (SRB) SERBIA 26:46 02:16

23. PEÁK Barnabás (HUN) HUNGARY 26:47 02:17

24. VAN DEN BERG Julius (NED) NETHERLANDS 26:50 02:20

25. MILTIADIS Andreas (CYP) CYPRUS 26:59 02:30

26. OVECHKIN Artem (RUS) RUSSIA 27:03 02:33

27. KONONENKO Mykhaylo (UKR) UKRAINE 27:04 02:34

28. PELIKÁN János Zsombor (HUN) HUNGARY 27:06 02:37

29. MCDUNPHY Conn (IRL) IRELAND 27:11 02:41

30. GOLDSTEIN Omer (ISR) ISRAEL 27:11 02:41

31. HOLOVASH Oleksandr (UKR) UKRAINE 27:20 02:50

32. PELTONEN Ukko (FIN) FINLAND 27:23 02:53

33. PETROVSKI Andrej (MKD) NORTH MACEDONIA 27:38 03:08

34. RIES Michel (LUX) LUXEMBOURG 27:38 03:08

35. GYUROV Spas (BUL) BULGARIA 28:01 03:31

36. LAŠINIS Venantas (LTU) LITHUANIA 28:31 04:01

37. OMARSSON Ingvar (ISL) ICELAND 28:33 04:03

38. KUBA Ronald (SVK) SLOVAKIA 28:44 04:14

39. SISKEVICIUS Evaldas (LTU) LITHUANIA 29:33 05:03



Source: www.uec.ch