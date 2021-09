MARKETS POINT – Calm growth in sight in Europe after the ECB

* Les indices européens attendus en légère hausse * Les actions japonaises et chinoises progressent * Wall Street a fini dans le rouge par Marc Angrand PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture vendredi pour la dernière séance d'une nouvelle dominée une nouvelle fois par les interrogations sur les politiques monétaires. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,19% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,28% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,3% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait gagner environ 0,3% à l'ouverture selon les premières indications disponibles. Les principaux indices de la zone euro ont fini dans le vert jeudi mais sous leurs plus hauts du jour après l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) de son intention de réduire ses achats d'obligations sur les marchés, sans précision sur l'ampleur de cette réduction, et la révision à la hausse de ses prévisions d'inflation. "Les inquiétudes sur les perspectives de croissance ainsi que sur la montée des prix et des salaires semblent continuer de peser sur le sentiment de marché en Europe", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets UK. Wall Street, de son côté, a terminé en baisse malgré un recul des inscriptions au chômage à leur plus bas niveau depuis la mi-mars 2020, signe que les investisseurs peinent toujours à arbitrer entre les signes de reprise économique et les craintes d'un resserrement de la politique de la Réserve fédérale. La journée s'annonce plus calme que les précédentes sur le plan macroéconomique mais les investisseurs surveilleront à 12h30 GMT les chiffres mensuels des prix à la production aux Etats-Unis Sur les quatre premières séances de la semaine, le Stoxx 600 a perdu 0,92% et le CAC 40 a abandonné 0,08%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a poursuivi son repli jeudi, enchaînant une quatrième séance consécutive de baisse après l'annonce d'une contraction plus forte que prévu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui, si la tendance se maintenait, pourrait inciter la Réserve fédérale à accélérer la réduction de son soutien monétaire à l'économie américaine. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,43%, ou 151,69 points, à 34.879, le Standard & Poor's a perdu 20,79 points (-0,46%) à 4.493,28 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 38,38 points (-0,25%) à 15.248,25. Les géants du numérique ont particulièrement pesé sur la tendance, comme Amazon AMZN.O (-1,17%), Microsoft MSFT.O (-0,99%) et dans une moindre mesure Apple AAPL.O (-0,67%). EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 gagne 1,02% à moins d'une heure de la clôture, au plus haut depuis la mi-mars, tandis que le Topix .TOPX , plus large, progresse de 0,92% et évolue à un niveau sans précédent depuis 1990. Les actions japonaises profitent à la fois des espoirs placés dans le changement de gouvernement à venir et dans l'amélioration des résultats des sociétés cotées. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai prend 0,49% et le CSI 300 .CS300 1,05%. CHANGES/TAUX Le dollar est stable face à un panier de devises de référence .DXY mais s'achemine vers une performance hebdomadaire positive après deux semaines de baisse d'affilée, les cambistes ajustant peu à peu leurs positions dans l'optique de la réunion de la Fed. L'euro se traite autour de 1,1830 dollar EUR= . Le yuan chinois CNY=CFXS a quant à lui atteint un pic d'une semaine après l'annonce d'un entretien téléphonique entre les présidents Xi Jinping et Joe Biden; le deuxième seulement depuis janvier, lors duquel les deux hommes ont débattu des moyens d'apaiser les relations entre Pékin et Washington. Côté obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR , à 1,3106%, varie peu dans les échanges en Asie. Il a fini en baisse jeudi après une adjudication de titres à 30 ans de 24 milliards de dollars qui a clos une série d'émissions d'un montant global de 120 milliards. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés à la hausse après de nouveaux signes de tension sur le marché pétrolier américain après le passage de l'ouragan Ida, mais ils affichent encore une baisse de plus de 1% sur l'ensemble de la semaine, le deuxième repli hebdomadaire consécutif pour le Brent. Ce dernier gagne 0,67% à 71,93 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,56% à 68,52 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Inflation IPCH (définitif) août +0,1% +0,1%* - sur un an +3,4% +3,4%* FR 06h45 Production industrielle juillet +0,4% +0,5% USA 12h30 Prix à la production août +0,6% +1,0% - sur un an +8,2% +7,8% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 30319,49 +311,30 +1,04% +10,48% .N225 Topix 2083,90 +18,97 +0,92% +15,47% .TOPX Hong Kong 26157,54 +441,54 +1,72% -3,94% .HSI Taiwan 17433,29 +128,96 +0,75% +18,33% .TWII Séoul 3125,94 +11,24 +0,36% +8,79% .KS11 Singapour 3092,76 +21,06 +0,69% +8,75% .STI Shanghaï 3713,05 +19,93 +0,54% +6,91% .SSEC Sydney 7403,90 +34,40 +0,47% +12,40% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34879,38 -151,69 -0,43% +13,96% .DJI S&P-500 4493,28 -20,79 -0,46% +19,63% .SPX Nasdaq 15248,25 -38,38 -0,25% +18,31% .IXIC Nasdaq 100 15561,05 -59,80 -0,38% +20,74% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1800,36 -2,50 -0,14% +17,17% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4177,11 -0,04 -0,00% +17,58% 50 .STOXX50E CAC 40 6684,72 +15,83 +0,24% +20,41% .FCHI Dax 30 15623,15 +12,87 +0,08% +13,88% .GDAXI FTSE 7024,21 -71,32 -1,01% +8,73% .FTSE SMI .SSMI 12116,43 -98,71 -0,81% +13,20% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1831 1,1825 +0,05% -3,13% EUR= Dlr/Yen 109,86 109,70 +0,15% +6,48% JPY= Euro/Yen 129,98 129,73 +0,19% +2,41% EURJPY= Dlr/CHF 0,9161 0,9168 -0,08% +3,50% CHF= Euro/CHF 1,0842 1,0836 +0,06% +0,32% EURCHF= Stg/Dlr 1,3849 1,3835 +0,10% +1,29% GBP= Indice $ 92,4750 92,4790 -0,00% -3,85% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3690 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7120 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0430 -0,0030 +32,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,3106 +0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2164 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 68,53 68,14 +0,39 +0,57% +11,96% US CLc1 Brent 71,93 71,45 +0,48 +0,67% +8,94% LCOc1