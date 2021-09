MARKET POINT-Withdrawal in sight for equities, the Fed already in everyone’s mind (updated)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse * Le dollar au plus haut depuis un mois * Prudence avant les annonces de la Réserve fédérale mercredi * Evergrande fait de nouveau chuter la Bourse de Hong Kong par Marc Angrand PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi tandis que le dollar évolue au plus haut depuis près d'un mois à deux jours des décisions très attendues de la Réserve fédérale, une attente qui décourage d'autant plus la prise de risque que les déboires du géant chinois de l'immobilier Evergrande continuent de plomber les marchés asiatiques. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 1,16% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 1,07% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,62% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,08% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . La Réserve fédérale pourrait préciser mercredi ses intentions en matière de "tapering", la réduction progressive de ses achats d'obligations sur les marchés, même si les indicateurs économiques des dernières semaines, plutôt rassurants sur l'inflation, pourraient l'inciter à repousser une annonce en bonne et due forme. "La conférence de presse du président (Jerome) Powell devrait renforcer le message selon lequel le tapering est pour bientôt mais la situation sur le front du COVID et l'évolution mitigée des indicateurs économiques ne suffisent pas encore à donner le feu vert", résument dans une note les économistes de Société générale, qui jugent plus probable une annonce formelle le 3 novembre. La Fed présentera aussi un nouveau "dot plot", la synthèse des prévisions des membres de son comité de politique monétaire en matière de taux d'intérêt, et de nouvelles prévisions économiques, deux facteurs susceptibles de faire réagir les marchés. Outre la Fed, plus d'une demi-douzaine de banques centrales se réunissent dans les prochains jours, parmi lesquelles celles du Japon, du Royaume-Uni, de Suisse et de Norvège. Cette dernière pourrait ainsi être la première banque centrale du G10 à relever son taux directeur depuis le début de la crise du coronavirus. Les investisseurs surveillent par ailleurs l'évolution du dossier Evergrande 3333.HK , le numéro deux du marché immobilier chinois menacé de défaut de paiement sur ses engagements financiers et considéré comme une menace potentielle pour le système financier en Chine et à Hong Kong. Ils gardent enfin un oeil sur les discussions en cours à Washington au sujet du plafond de la dette publique américaine, qui devrait être atteint dans les semaines à venir si le Congrès ne s'accorde pas pour le relever et menace donc le pays d'un "shutdown", une fermeture de certaines administrations fédérales. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en net repli vendredi, les actions ayant souffert de la hausse des rendements obligataires, d'inquiétudes sur la fiscalité des entreprises et d'un contexte de prudence dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,48%, ou 166,44 points, à 34.584,88, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 40,76 points (-0,91%) à 4.432,99 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 137,96 points (-0,91%) à 15.043,97. Le S&P-500 est ainsi passé sous sa moyenne mobile sur 50 jours. Sur la semaine écoulée, les trois grands indices de Wall Street sont également dans le rouge (-0,58% pour le S&P, -0,07% pour le Dow et -0,47% pour le Nasdaq) et le S&P affiche sa plus forte baisse sur deux semaines (-2,26%) depuis février. Les contrats à terme sur indices suggèrent une poursuite de la baisse ce lundi. EN ASIE Les marchés japonais, sud-coréens et de Chine continentale sont fermés ce lundi. À Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI chute de 3,25%, au plus bas depuis 11 mois, plombé par les craintes de défaut d'Evergrande 3333H.HK . Ce dernier chute de 12,2%, sa filiale de services 6666.HK de 9,57%. Les valeurs bancaires exposées à Evergrande souffrent elles aussi, à l'instar d'Agricultural Bank of China 1288.HK (-3,72%). Evergrande doit faire face jeudi à une échéance de 83,5 millions de dollars d'intérêts sur une émission obligataire. CHANGES/TAUX L'aversion au risque profite au dollar américain face aux autres grandes devises: l'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence .DXY progresse de 0,14%, au plus haut depuis le 23 août. L'euro retombe ainsi à 1,1712 dollar, près de deux cents en dessous de son niveau du début du mois. Le yuan chinois poursuit lui aussi sa glissade, au plus bas depuis trois semaines face au billet vert CNY=CFXS . Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain, à 1,3566%, évolue tout près de son niveau de clôture de vendredi. Il était remonté en séance à 1,385%, un pic sur lequel il avait déjà buté ces deux derniers mois. En Europe, le dix ans allemand DE10YT=RR est stable dans les tout premiers échanges à -0,286% après avoir atteint vendredi, à -0,265%, son plus haut niveau depuis le 7 juillet. PÉTROLE Le marché pétrolier débute lui aussi la semaine dans le rouge, pénalisé par la vigueur du dollar et l'augmentation du nombre de puits en activité aux Etats-Unis, même si près d'un quart des capacités de production du golfe du Mexique restent à l'arrêt. Le Brent abandonne 0,58% à 74,90 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,74% à 71,44 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 SEPTEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 Marché .N225 fermé Topix Marché .TOPX fermé Hong Kong 24091,99 -828,77 -3,33% -11,53% .HSI Taiwan 17276,79 -1,91 -0,01% +17,27% .TWII Séoul Marché .KS11 fermé Singapour 3056,90 -14,33 -0,47% +7,49% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7248,20 -155,50 -2,10% +10,04% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34584,88 -166,44 -0,48% +13,00% .DJI S&P-500 4432,99 -40,76 -0,91% +18,02% .SPX Nasdaq 15043,97 -137,96 -0,91% +16,73% .IXIC Nasdaq 100 15333,47 -182,44 -1,18% +18,97% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1779,51 -16,39 -0,91% +15,81% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4130,84 -39,03 -0,94% +16,28% 50 .STOXX50E CAC 40 6570,19 -52,40 -0,79% +18,35% .FCHI Dax 30 15490,17 -161,58 -1,03% +12,91% .GDAXI FTSE 6963,64 -63,84 -0,91% +7,79% .FTSE SMI .SSMI 11935,53 -92,91 -0,77% +11,51% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1714 1,1725 -0,09% -4,09% EUR= Dlr/Yen 109,83 109,96 -0,12% +6,46% JPY= Euro/Yen 128,65 128,94 -0,22% +1,37% EURJPY= Dlr/CHF 0,9326 0,9323 +0,03% +5,36% CHF= Euro/CHF 1,0924 1,0927 -0,03% +1,08% EURCHF= Stg/Dlr 1,3702 1,3742 -0,29% +0,21% GBP= Indice $ 93,3220 93,1950 +0,14% -2,96% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2860 -0,0060 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7050 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0430 -0,0060 +32,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,3549 -0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2258 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 71,43 71,97 -0,54 -0,75% +16,70% US CLc1 Brent 74,90 75,34 -0,44 -0,58% +13,43% LCOc1