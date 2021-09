World Cup – Elite Women – CLM: Ranking – News

Ellen van Dijk (Netherlands) won the Elite Women’s World Time Trial Championship on Monday, contested between Knokke-Heist and Bruges over a distance of 30.3 kilometers. The Dutchman beat the Swiss Marlen Reusser and her compatriot Annemiek van Vleuten.

Ellen van Dijk succeeds Anna van der Breggen on the list.





Ranking :

1. VAN DIJK Ellen NED NETHERLANDS in 36’05”28

2. SUCCEED Marlen SUI SWITZERLAND + 10.29

3. VAN VLEUTEN Annemiek NED NETHERLANDS + 24.02

4. NEBEN Amber Leone USA UNITED STATES +1: 24.28

5. BRENNAUER Lisa GER GERMANY + 1: 29.66

6. LABOUS Juliette FRA FRANCE + 1: 47.11

7. KLEIN Lisa GER GERMANY + 1: 51.99

8. LOWDEN Joscelin GBR GREAT BRITAIN + 1: 59.53

9. MARKUS Riejanne NED NETHERLANDS + 1: 59.64

10. AMIALIUSIK Alena BLR BELARUS + 2: 18.99

11. KIRCHMANN Leah CAN CANADA + 2: 34.57

12. JØRGENSEN Emma Cecilie DEN DENMARK + 2: 43.32

13. CANUEL Karol-Ann CAN CANADA + 2: 48.12

14. THOMAS Leah USA UNITED STATES + 2: 50.51

15. KONONENKO Valeriya UKR UKRAINE + 2: 50.68

16. CORDON RAGOT Audrey FRA FRANCE + 2: 56.31

17. KIESENHOFER Anna AUT AUSTRIA + 2: 56.55

18. EKLUND Nathalie SWE SWEDEN + 2: 57.46

19. BUJAK Eugenia SLO SLO SLOVENIA + 2: 58.86

20. KARASIEWICZ Karolina POL POLAND + 3: 03.97

21. JASKULSKA Marta POL POLAND + 3: 06.49

22. VAN DE VELDE Julie BELGIUM + 3: 06.88

23. SHAPIRA Omer ISR ISRAEL + 3: 15.09

24. GUAZZINI Vittoria ITA ITALY + 3: 17.03

25. GEORGI Pfeiffer GBR GREAT BRITAIN + 3: 18.63

26. SOLOVEI Ganna UKR UKRAINE + 3: 30.10

27. AALERUD Katrine NOR NORWAY + 3: 30.82

28. ROZLAPA Dana LAT LATVIA + 3: 38.10

29. PIRRONE Elena ITA ITALY + 4: 07.72

30. VAN DE VEL Sara BELGIUM + 4: 07.86

31. KOERNER Rebecca DENMARK + 4: 08.34

32. GAFINOVITZ Rotem ISR ISRAEL + 4: 18.78

33. DRONOVA Tamara RUS RUS RUSSIA + 4: 21.74

34. HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela COL COLOMBIA + 4: 22.25

35. ISASI CRISTOBAL Ziortza SPAIN + 4: 30.91

36. YAPURA Fernanda ARG ARGENTINA + 4: 33.38

37. BJORNSDOTTIR Agusta Edda ISL ICELAND + 4: 53.79

38. JANSE VAN RENSBURG Frances RSA SOUTH AFRICA + 5: 15.98

39. KUSKOVA Yanina UZB UZBEKISTAN + 5: 19.42

40. PREEN Hayley RSA SOUTH AFRICA + 5: 36.03

41. CAMPOS Daniela POR PORTUGAL + 5: 47.55

42. COLMENARES COLMENARES Yeny Lorena COL COLOMBIA + 6: 15.10

43. SOMRAT Phetdarin THA THAILAND + 6: 43.83

44. GUNNARSDÓTTIR Bríet Kristý ISL ICELAND + 7: 07.71

45. ROLAND Luciana ARG ARGENTINA + 7: 39.48

46. ​​TESFALEM Adyam ERI ERITREA + 8: 43.02

47. INGABIRE Diane RWA RWANDA + 9: 12.15

48. MALIK Kanza PAK PAKISTAN + 14: 48.79

49. JAN Asma PAK PAKISTAN + 15: 44.03

Non-runner:

ZABELINSKAYA Olga UZBEKISTAN