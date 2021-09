MARKET POINT-Rebound in sight in Europe, despite Evergrande and the Fed’s expectations (updated)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, déclaration d'Evergrande, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les actions devraient regagner une partie du terrain perdu lundi * Le dollar recule, les rendements obligataires remontent * Interrogations sur l'attitude de Pékin dans le dossier Evergrande * La prudence devrait limiter les écarts avant les décisions de la Fed par Marc Angrand PARIS, 21 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi mais ne devraient effacer qu'une partie des pertes subies la veille, les inquiétudes liées aux difficultés du groupe chinois Evergrande étant loin d'être apaisées tandis que l'imminence des décisions de la Réserve fédérale incite à la prudence. Les contrats à terme sur indices suggèrent un rebond de 0,17% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,72% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,6% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,67% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le CAC 40 a perdu 1,74% lundi, sa plus forte baisse depuis le 19 août, et l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX a reculé de 1,67%, son repli le plus marqué depuis le 19 juillet, en raison des craintes de voir un défaut d'Evergrande 3333.HK sur sa dette fragiliser l'ensemble du secteur immobilier et une bonne partie du système financier chinois. Le président d'Evergrande, dans une lettre aux salariés, s'est déclaré confiant dans la capacité du groupe à "sortir de sa période la plus sombre", sans préciser par quels moyens. Les interrogations portent désormais sur la manière dont les autorités de Pékin peuvent intervenir, directement ou indirectement, pour soutenir Evergrande ou circonscrire l'impact de sa déroute. "Le gouvernement chinois se retrouve dans une situation très délicate puisque d'un côté, il veut faire d'Evergrande un exemple pour les entreprises privées qui ont commis des abus dans le secteur de l'immobilier et d'un autre côté, la faillite d'une entreprise géante comme Evergrande pourrait refroidir les investisseurs étrangers et avoir des répercussions non négligeables sur le secteur immobilier et le secteur bancaire régional chinois", résume John Plassard, directeur adjoint de Mirabaud Securities. À Washington, la Fed entame ainsi dans un contexte délicat pour les marchés une réunion de politique monétaire très attendue qui devrait être dominée par les débats sur le "tapering", la réduction graduelle de ses achats d'obligations sur les marchés, et sur le caractère temporaire de l'inflation. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en forte baisse lundi, plombée elle aussi par les déboires d'Evergrande, venus s'ajouter à la nervosité de mise à l'approche des décisions de politique monétaire de la Fed. La crainte d'un "shutdown", une fermeture des administrations fédérales si le Congrès ne s'accorde pas à temps sur un relèvement du plafond de la dette publique, a également pesé sur la tendance. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,78%, ou 614,41 points, à 33.970,47, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 75,26 points, soit 1,7%, à 4.357,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 330,07 points (-2,19%) à 14.713,90 points. Le S&P et le Nasdaq enregistrent leur plus forte baisse en pourcentage en une séance depuis le 12 mai dernier, le Dow depuis le 19 juillet. La baisse a touché tous les secteurs, à commencer par celui de l'énergie, dont l'indice S&P .SPNY a cédé 3,04%. L'indice S&P des banques .SPXBK a plongé de 2,94%. Les contrats à terme sur indice préfigurent pour l'instant un rebond d'environ 0,5% à l'ouverture. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, restée fermée lundi en raison d'un jour férié, l'indice Nikkei .N225 a fini en baisse de 2,17% dans le sillage de Wall Street. Les marchés de Chine continentale restent fermés mais à Hong Kong, le Hang Seng .HSI cède encore 0,3%, au plus bas depuis près d'un an. L'action Evergrande abandonne 1,32%. CHANGES/TAUX Le regain d'appétit pour le risque fait légèrement reculer le dollar face aux autres grandes devises .DXY (-0,11%) après un gain de près de 0,8% en trois séances. Le yuan chinois évolue quant à lui sans tendance claire sur le marché "offshore" CNH= , et très près du plus bas d'un mois auquel l'ont ramené les inquiétudes liées au secteur immobilier. L'euro s'échange autour de 1,1730 dollar EUR= après être passé en séance lundi sous 1,17 pour la première fois depuis le 23 août. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR remonte d'un peu plus d'un point de base à 1,3243% après une chute de près de cinq points lundi, conséquence du mouvement de repli sur les valeurs refuges. En Europe, le dix ans allemand est stable à -0,313% dans les premiers échanges. PÉTROLE Le marché pétrolier repart de l'avant, en s'appuyant entre autres sur la diminution persistante de l'offre de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 0,85% à 74,55 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,87% à 70,90 dollars CLc1 . Il avaient perdu respectivement 2% et 2,3% lundi. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU MARDI 21 SEPTEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 29839,71 -660,34 -2,17% +8,73% .N225 Topix 2064,55 -35,62 -1,70% +14,40% .TOPX Hong Kong 24024,21 -74,93 -0,31% -11,78% .HSI Taiwan Marché .TWII fermé Séoul Marché .KS11 fermé Singapour 3054,23 +12,50 +0,41% +7,40% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7273,80 +25,60 +0,35% +10,42% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33970,47 -614,41 -1,78% +10,99% .DJI S&P-500 4357,73 -75,26 -1,70% +16,02% .SPX Nasdaq 14713,90 -330,06 -2,19% +14,16% .IXIC Nasdaq 100 15012,19 -321,29 -2,10% +16,48% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1749,32 -30,19 -1,70% +13,85% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4043,63 -87,21 -2,11% +13,82% 50 .STOXX50E CAC 40 6455,81 -114,38 -1,74% +16,29% .FCHI Dax 30 15132,06 -358,11 -2,31% +10,30% .GDAXI FTSE 6903,91 -59,73 -0,86% +6,86% .FTSE SMI .SSMI 11766,42 -169,11 -1,42% +9,93% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1734 1,1725 +0,08% -3,92% EUR= Dlr/Yen 109,56 109,39 +0,16% +6,18% JPY= Euro/Yen 128,58 128,26 +0,25% +1,31% EURJPY= Dlr/CHF 0,9271 0,9276 -0,05% +4,75% CHF= Euro/CHF 1,0882 1,0879 +0,03% +0,69% EURCHF= Stg/Dlr 1,3679 1,3657 +0,16% +0,05% GBP= Indice $ 93,1690 93,2760 -0,11% -3,12% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3130 +0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7220 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0270 +0,0010 +34,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,3243 +0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2159 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 70,90 70,29 +0,61 +0,87% +15,83% US CLc1 Brent 74,57 73,92 +0,65 +0,88% +12,93% LCOc1